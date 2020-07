Tulossa olevan veronpalautuksen määrä voi pienentyä

Palautusta ei välttämättä tule niin paljon kuin päätöksellä ilmoitettiin.

Jo verotuspäätöksessä ilmoitetun veronpalautuksen määrä saattaa pienentyä, Verohallinto tiedottaa.

Verottajan mukaan näin voi käydä, mikäli asiakas tai hänen puolisonsa on täydentänyt tai korjannut omaa esitäytettyä veroilmoitustaan, Verohallinto on saanut verotukseen vaikuttavia tietoja esimerkiksi työnantajalta tai veronpalautusta on käytetty verojesi tai ulosotossa olevien saatavien maksuksi.

— Kaikkien henkilöasiakkaiden tuloverotus päättyy viimeistään lokakuun loppuun mennessä, jonka jälkeen asiakkaan verotukseen tai veronpalautuksen maksuajankohtaan sekä määrään ei tule enää muutoksia, ylitarkastaja Tarja Tapio toteaa.

Jos asiakkaalla on verotuksen päättymispäivänä maksamatonta veroa, veronpalautusta käytetään tämän erääntyneen veron maksamiseen. Lisäksi veronpalautusta käytetään erääntyvien verojen maksamiseen niiden eräpäivinä verotuksen päättymispäivästä alkaen seuraavan kuun 4. päivään asti.

— Esimerkiksi asiakkailla, joilla verotus on päättynyt kesäkuussa ja on perintöveroa maksettavanaan, on veronpalautusta käytetty perintöveron maksuksi sen eräpäivänä 1.7. Tällöin mahdollinen oma maksu on mennyt seuraavalle perintöveron erälle tai se palautetaan takaisin asiakkaalle, jos tulevia eriä ei ole, Tapio sanoo.

Veronpalautuksille ei ole enää yhtä yhteistä maksupäivää. Veronpalautuksen maksupäivä riippuu siitä, milloin oma verotus päättyy. Verotus päättyy eri asiakkailla eri aikaan. Veronpalautuspäivä on verotuksen päättymistä seuraavan toisen kuukauden alussa.

Suurin osa suomalaisista saa veronpalautukset tänä vuonna 4.8. Oman verotuksen päättymispäivän ja veronpalautuksen maksupäivän voi tarkistaa verotuspäätöksestä ja OmaVerosta.