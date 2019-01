Tulossa mobiiliajokortti perinteisen rinnalle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ajokorttilain muutos mahdollistaa jatkossa sen, että ajo-oikeus voidaan osoittaa myös sähköisesti ns. mobiiliajokortilla

Mobiiliajokortti olisi mobiililaitteeseen ladattava vapaaehtoinen ja maksuton lisäpalvelu perinteisen ajokortin rinnalla.

Mobiiliajokortti on ollut testikäytössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin palveluna osana Autoilija-sovellusta. Oleellista on, että palvelun tietosuojasta ja tietoturvasta on huolehdittu ennen sen yleistä käyttöönottoa.

Jatkossa myös Färsaarilla ja Grönlannissa myönnetyt ajokortit hyväksytään Manner-Suomessa enintään yhden vuoden ajan maahantulosta. Hyväksytyt ajokortit ovat auton B-luokan ajokortti ja moottoripyörän ajokortit. Ajokortin vaihtaminen suomalaiseen edellyttää vastaavan kuljettajantutkinnon suorittamista.

Molemmat muutokset koskevat Manner-Suomea.

Lakimuutosten on tarkoitus tulla voimaan helmikuun alussa.