Tulorekisterissä 2,1 miljoonan palkansaajan tiedot

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Palkkatiedot on tärkeää ilmoittaa tulorekisteriin oikein.

Tulorekisterin käyttöönotto vuoden alussa muutti palkkatietojen ilmoittamisen. Maksetut palkat ja muut ansiotulot ilmoitetaan viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä tulorekisteriin. Yhden ilmoituksen tietoja käytetään usean eri viranomaisen tarpeisiin.

Tulorekisteriin annettujen tietojen perusteella tehdään esimerkiksi kansalaisten eläke- ja etuuspäätöksiä ja määrätään erilaisia maksuja.

Tulorekisteriyksikön johtaja Terhi Holmströmin mukaan on tärkeää, että tiedot on ilmoitettu oikein tulorekisteriin. Suorituksen maksaja eli työnantaja on velvollinen korjaamaan virheelliset tiedot viipymättä tulorekisteriin.

– Tulorekisteri tarkistaa, että tiedot on ilmoitettu oikeassa muodossa, ennen kuin ne tallennetaan tulorekisteriin. Tulorekisteri ei kuitenkaan valvo tietoja eli tarkista, onko ilmoitettu tulo esimerkiksi määrällisesti oikein. Suorituksen maksaja vastaa siitä, että ilmoitetut palkkatiedot ovat oikein. Tulorekisterin tietoja käyttävät tahot puolestaan valvovat tietojen laatua, kertoo Holmström.

Työnantaja voi tarkistaa ilmoittamansa tiedot esimerkiksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Palveluun tunnistaudutaan verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Työnantaja voi myös tilata raportin, jonka avulla tiedot voi tarkistaa.

Jos tulorekisteriin ilmoitetuissa tiedoissa on virheitä, työnantajan pitää korjata tiedot viipymättä tulorekisteriin. Tiedot korjataan antamalla korvaava ilmoitus tai mitätöimällä aiempi ilmoitus. Tietoja voi korjata teknisen rajapinnan kautta, latauspalvelussa tai sähköisen asiointipalvelun verkkolomakkeella.

– Jos työnantaja havaitsee tammikuun ilmoituksissa virheitä tai puutteita, työnantajan pitää korjata ilmoitukset viipymättä. Jos työnantaja on vahingossa antanut tammikuun ilmoitukset useampaan kertaan, pitää aiheettomat ilmoitukset mitätöidä. Myös tilitoimisto tai muu palkkahallinnon ulkoistuskumppani voi tarkistaa tiedot, mutta se tarvitsee asiakkaaltaan valtuuden sähköisen asiointipalvelun käyttöön. Toki tietojen tarkistamista varten voi myös tilata raportin rajapinnan kautta, kertoo Holmström.

Jos ylimääräisiä ilmoituksia tai aineistoja ei mitätöidä tai virheellisiä ilmoituksia korjata, tulorekisterin tietoja käyttävä organisaatio tekee päätökset virheellisten tietojen perusteella. Tällöin esimerkiksi työnantajasuoritusten verovelvoitteet ja eläkevakuutusmaksut määrätään virheellisen summan perusteella. Myös kansalaisten eläke- ja etuuspäätösten perusteena käytetään virheellisiä summia.

Yli 220 000 työnantajaa on ilmoittanut tammikuun 2019 palkkoja tulorekisteriin. Tulorekisteriin on ilmoitettu tammikuulta noin 2,1 miljoonan palkansaajan tiedot.