”Tulokset eivät miellytä – hallitus vaihtaa arvioijat”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juhana Vartiaisen mukaan hallitus ei aio tehdä oikeita työllisyyden uudistuksia.

Kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen päivittelee hallituksen aikovan vaihtaa talouspolitiikan arviointitapoja. Hän toteaa, ettei tällaista voi keksiä.

– En ole turhaan tästä irvaillut. Ilmeisesti vasemmistohallitus todella vaihtaa arvioijat kun pätevien arvioijien tulokset eivät miellytä, Vartiainen tviittaa.

Hän on jakanut tästä löytyvän Ylen analyysin. Siinä todetaan, että pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus ”työntää valtiovarainministeriön laskukoneet loppukaudesta syrjään” ja että ministeriö arvioi vain puolet työllisyystoimista. Jutun mukaan hallitus pyrkii tarkoin määrittelemiinsä työllisyystavoitteisiin keinoilla, joiden vaikutuksia ei voi täsmällisesti laskea.

Rkp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Anders Adlercreutz vastaa Vartiaiselle, ettei oikein ymmärrä koko juttua.

– On selvä, että joitakin asioita on vaikea arvioida. On myös selvä, että lopussa pitää myös tarkastella miten kaikki realisoituu, todellisuudessa, hän sanoo.

Adlercreutzin mukaan on niin ikään selvää, ettei pelkästään ”pehmeitä keinoja” käyttämällä päästä omin voimin maaliin.

Juhana Vartiainen vastaa ymmärtävänsä, mihin hallitus pyrkii.

– Kun jotain on vaikea arvioida, nolla on aika hyvä arvio. Osaan minäkin jo sen verran politiikkaa lukea, että näen logiikan. Tämä hallitus ei aio tehdä ainuttakaan työllisyyteen oikeasti ja pysyvästi vaikuttavaa reformia, hän sanoo.

Adlercreutz toteaa takaisin, että ”’ei aio’ on aika kova väite”.

– Show me wrong (todista, että olen väärässä), Vartiainen vastaa.

Juhana Vartiainen antaa esimerkin tviitin kommenttiketjussa.

– Ekonomistien arvioissa on aina vaihteluväli. Kuten aktiivimalli 5 000-12 000. Mutta se, että esim. hallituksen ”reformille” n.15. ”Työryhmän perustaminen nuorisotakuun toimeenpanon varmistamiseksi” on mahdoton tehdä arviota, ei todellakaan johdu ekonomistien menetelmäpuutteista, hän sanoo.

En oikein nyt ymmärrä koko juttua. On selvä, että joitakin asioita on vaikea arvioida. On myös selvä, että lopussa pitää myös tarkastella miten kaikki realisoituu, todellisuudessa. Ja on selvä, että pelkästään ns ”pehmeitä keinoja” käyttämällä maaliin ei omin voimin päästä. — Anders Adlercreutz (@adleande) March 4, 2020

Kun jotain on vaikea arvioida, nolla on aika hyvä arvio. Osaan minäkin jo sen verran politiikkaa lukea, että näen logiikan. Tämä hallitus ei aio tehdä ainuttakaan työllisyyteen oikeasti ja pysyvästi vaikuttavaa reformia. — juhana vartiainen (@filsdeproust) March 4, 2020