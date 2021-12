Tuloerot kaventuivat viime vuonna

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tuloerot kaventuivat hieman vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna.

Tilastokeskuksen tulonjakotilaston mukaan reaalitulot kasvoivat kahdessa alimmassa tulokymmenyksessä noin 1,5 prosenttia vuodesta 2019 vuoteen 2020. Väestön suurituloisimman kymmenesosan tulotaso nousi reaalisesti 0,3 prosenttia.

Keskituloisten, eli tulokymmenykset V–IX, tulot pysyivät edellisen vuoden tasolla.

Suhteellisia tuloeroja kuvaava Gini-kerroin sai viime vuonna arvon 27,7, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä edellisvuotta pienempi ja 0,2 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2010.

Vuoteen 1995 verrattuna Gini-kerroin on kasvanut noin 5,5 prosenttiyksikköä. Tästä suuri osa on seurausta tuloerojen nopeasta kasvusta 1990-luvun lopulla. Pienimmillään tuloerot ovat olleet 1980-luvun puolivälissä.

Gini-kerroin saa arvon nolla, jos kaikki saavat saman verran tuloja ja arvon sata, jos yksi tulonsaaja saa kaikki tulot. Mitä suurempi Gini-kerroin on, sitä suuremmat ovat suhteelliset tuloerot.

Tulokymmenys tarkoittaa, että väestö on järjestetty tulojen mukaan ja jaettu kymmeneen yhtä suureen osaan, joista jokaisessa on noin puoli miljoonaa henkilöä. Ensimmäinen tulokymmenys on pienituloisin kymmenesosa ja X tulokymmenys suurituloisin kymmenesosa.