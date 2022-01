Tullin päätöksiä saanut odottaa jopa yli 250 päivää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajien mukaan Tullin velvollisuus on noudattaa laissa säädettyjä käsittelyaikoja.

Tulli ilmoitti 21.4.2021 verkkosivuillaan julkaisemassa tiedotteessa, että oikaisujen käsittelyajat ovat tavallista pidemmät erityisesti palautuksissa.

– Asialla on kansalaisille ja yrityksille taloudellista merkitystä, koska tullimaksujen palautukset viivästyvät. Kassavirran ennakointi vaikeutuu, jos laissa säädettyihin määräaikoihin ei voi luottaa. Aiheettomasti maksetut tullimaksut ja arvonlisäverot on palautettava määräajassa hakijalle, toteavat kokoomuksen kansanedustajat Pauli Kiuru, Timo Heinonen ja Heikki Vestman.

Lain mukaan Tullin on tehtävä oikaisupäätökset 120 päivän kuluessa hakemuksesta. ”Jos tulliviranomaiset eivät pysty noudattamaan päätöksenteolle asetettua määräaikaa, niiden on ilmoitettava asiasta hakijalle ennen kyseisen määräajan päättymistä ja ilmoitettava määräajan pidentämisen perusteet sekä uusi määräaika, jonka ne katsovat tarvitsevansa päätöksen tekemiseen. Jollei toisin säädetä, uusi määräaika on enintään 30 päivää.”

Tulli perustelee pidentyneitä käsittelyaikoja tieto- ja maksujärjestelmien uudistamisella. Taustalla on monivuotinen EU:n tullilainsäädännön uudistustyö.

Kansanedustajien mukaan on ymmärrettävää, että tämänkaltaiset uudistukset ovat vaativia, aikaa vieviä ja usein myös yllätyksellisiä.

– Taloudellinen seuraus ei kuitenkaan saisi jäädä kansalaisen tai yrityksen kannettavaksi. On kestämätön tilanne, että samalla yrityksellä voi olla useita oikaisuhakemuksia vireillä, joista vanhimpien käsittely on kestänyt yli 250 päivää. Kansalaiset tai yritykset eivät voi vastaavalla tavalla ilman sanktioita jättää hoitamatta veroja tai veroluonteisia maksuja julkaisemalla tiedotteen oman maksujärjestelmänsä tai atk-ohjelmansa muutoksesta, he sanovat.

Kansanedustajat esittävät asianomaisen ministerin vastattavaksi, milloin Tulli ryhtyy jälleen noudattamaan laissa säädettyjä määräaikoja ja onko hyväksyttävää, että Tulli tiedotteella kertoo yksipuolisesti lain noudattamatta jättämisestä, onko Tulli ilmoittanut kaikille hakijoille määräajan pidentämisen perusteet sekä uuden määräajan sekä miten Tulli on tiedottanut hakijoita tilanteissa, joissa lakiin kirjattu 30 päivän määräajan pidentäminen ei ole riittänyt?