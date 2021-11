Tullilta muistilista lahjapaketeista

Tulli odottaa loppuvuodelle henkilöasiakkaiden tuontitullausmäärien kasvavan huomattavasti.

Monet saavat lahjoja ulkomailta sukulaisilta ja ystäviltä ja joillekin tulee yllätyksenä, että osa lahjoista pitää tullata ja niistä pitää maksaa mahdollisesti maahantuontiveroja. Tulli kokosi muistilistan lahjapakettien tullaamisen avuksi.

Tänä vuonna lisämausteensa tullattavien pakettien määriin tuo kesällä voimaan astunut arvonlisäveron alarajan poisto enintään 22 euron arvoisista lähetyksistä sekä Britannian ero EU:sta.

Nyt kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat ostokset on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisäveroa ja mahdollisesti muita maahantuontiveroja. Joulusesonki lisääkin Tullin arvion mukaan tullausmääriä tänä vuonna merkittävästi.

Kun lahja pitää tullata, on tullaus aina lahjan saajan vastuulla ja tullausta varten hän tarvitsee tiedon lahjan sisällöstä ja sen arvosta.

– Haluamme muistuttaa jo ennakolta, että EU:n tulli- ja veroalueen ulkopuolelta lähetetyt lahjat pitää aina tullata. Tullausta varten pitää kysyä lähettäjältä mitä paketti sisältää ja silloin lähetyksen sisältö tietenkin paljastuu. Ymmärrämme henkilöiden harmituksen, mutta jos haluaa säilyttää lahjan salaisuuden, voi lahjan saaja valtuuttaa toisen henkilön tullaamaan lahjan puolestaan, tulliylitarkastaja Nadja Painokallio Tullista kertoo.

Kun jokainen seuraavista viidestä edellytyksestä täyttyy, ei lahjasta tarvitse maksaa veroja. Tullaus on kuitenkin tehtävä, jos lahja saapuu EU:n ulkopuolelta.

• Lahjan lähettäjä on yksityishenkilö.

• Lahja on tarkoitettu lahjan saajan tai hänen perheensä käyttöön, ei myytäväksi.

• Lahjalähetys on satunnainen.

• Lahjan arvo on enintään 45 euroa.

• Lahja ei sisällä tupakkatuotteita, alkoholia tai alkoholijuomia, hajuvettä, kahvia tai teetä.

– Tulli tarkoittaa lahjalla vain yksityishenkilön toiselle yksityishenkilölle lähettämää lahjaa. Esimerkiksi verkkokaupasta sukulaiselle toimitettavaksi tilattu paketti ei ole lahja, vaan ostos, Nadja Painokallio muistuttaa.

EU:n sisällä lahjat liikkuvat vapaasti eikä niitä tarvitse tullata tai maksaa niistä veroja.

Muistilista lahjan saajalle

• Kun lahja saapuu EU:n ulkopuolelta. Lahja pitää aina tullata.

• Jos lahjan arvo on enintään 45 euroa, lahjasta ei tarvitse yleensä maksaa maahantuontiveroja.

• Jos lahjan arvo on yli 45 euroa, mutta arvo ei ylitä 150 euroa, lahjasta täytyy maksaa arvonlisävero, mutta ei tullimaksua.

• Jos lahjan arvo on yli 150 euroa, lahjasta täytyy maksaa arvonlisävero ja mahdollinen tullimaksu.

• Jos lahja sisältää alkoholi- tai tupakkatuotteita, siitä pitää maksaa valmisteveroa ja arvonlisäveroa lahjan arvosta riippumatta ja mahdollisesti tullimaksua.

Kun lahja saapuu muualta Suomesta tai toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle. Ahvenanmaa kuuluu EU:n tullialueeseen mutta ei veroalueeseen.

• Jos lahjan arvo on enintään 45 euroa, lahjaa ei tarvitse yleensä tullata.

• Jos lahjan arvo on yli 45 euroa, lahjasta täytyy maksaa arvonlisävero.

• Jos lahja sisältää alkoholi- tai tupakkatuotteita, lahja pitää tullata ja siitä pitää maksaa aina valmisteveroa ja arvonlisäveroa lahjan arvosta riippumatta