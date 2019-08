Tullikoira koulutetaan jahtaamaan sikaruttoa lentokentällä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Afrikkalainen sikarutto on levinnyt rajusti Kiinassa.

Tulli kertoo tehostavansa afrikkalaisen sikaruton torjuntaa kouluttamalla uuden eläinperäisiä elintarvikkeita etsivän tullikoiran Ricon, joka sijoitetaan Helsinki–Vantaan lentoasemalle. Itärajalla on jo yli vuoden ajan työskennellyt ruokakoira Aino, joka on Tullin mukaan menestynyt hienosti työssään.

Ricon aloittaa Tullin mukaan operatiivisissa tehtävissä ensi kesänä.

– Uuden ruokakoiran myötä Tullin elintarvikkeiden haltuunottojen odotetaan moninkertaistuvan lentoasemalla, kertoo Tullin valvontajohtaja Mikko Grönberg tiedotteessa.

Uusi ruokakoira sijoitetaan Helsinki–Vantaan lentoasemalle, koska afrikkalainen sikarutto on levinnyt viime vuosina Aasiaan ja koska matkustajamäärät Aasiasta Suomeen ovat suuria. Afrikkalaista sikaruttoa havaittiin ensimmäisen kerran Kiinan koillisosassa viime vuoden heinäkuussa, ja se on Tullin mukaan levinnyt rajusti lähes koko maassa. Tauti on levinnyt myös Kiinan naapurimaihin.

Labradorinnoutaja Ricon tehtävänä on löytää lentomatkustajien mukanaan tuomat eläinperäiset elintarvikkeet lentoaseman lisäksi pääkaupunkiseudun satamissa. EU:n sisäliikenteessä matkustavien henkilöiden matkatavaroista etsitään villisian lihaa. Sikaruttoa esiintyy EU-alueen itäosissa, kaikissa Baltian maissa ja EU:n itäisissä naapurimaissa.

Sikarutto ei tartu ihmisiin eikä sitä ole toistaiseksi havaittu Suomessa, mutta se on taloudellinen uhka koimaiselle sikataloudelle ja lihateollisuudelle. Virukset voivat levitä elintarvikkeiden, kuten eväiden ja niiden saastuttamien tavaroiden välityksellä.

Tehostaakseen valvontaa Tulli rakentaa koko itärajan ja tärkeimmät lentoasemat kattavaa informaationäyttöjärjestelmää eläintaudeista varoittavan tiedon jakamiseksi.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan tilanne maailmalla on tällä hetkellä huolestuttava afrikkalaisen sikaruton levitessä ja aiheuttaessa valtavia tappiota sikataloudelle.

– Suomessa viranomaiset tekevät jatkuvasti saumatonta yhteistyötä elintarviketuliaisten matkustajavalvonnan tehostamiseksi sekä asiaa koskevan tiedotuksen ja tietoisuuden lisäämiseksi. Jokaisella meistä on vastuu, ettemme tuo mukanamme tuliaisina mitään lihaa, jotta emme vahingossakaan levittäisi eläintauteja tuliaisruoan mukana, hän muistuttaa.