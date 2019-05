Tulli varoittaa hengenvaarallisista lääkeväärennöksistä

Tulli on takavarikoinut väärennettyjä lääketabletteja, jotka sisältävät hengenvaarallista U-47700 opiodia ja muita vaikuttavia aineita.

Lääkeväärennökset on hankittu pääasiallisesti omaan käyttöön, mutta Tullin mukaan on todennäköistä, että lääkeväärennöksiä on päätynyt myös laittomille markkinoille.

Tulli on takavarikoinut viimeisen kahden vuoden ajan erilaisia väärennettyjä lääketabletteja, joiden voi ulkonäön perusteella olettaa sisältävän alpratsolaami-nimistä bentsodiatsepiiniä. Alpratsolaamia käytetään masennuksen, ahdistuksen ja paniikkihäiriöiden hoitoon.

Tullilaboratorion tutkimuksissa lääketableteista on löydetty alpratsolaamin sijasta vaikutuksiltaan voimakasta U-47700-nimistä opioidia, joka on hengenvaarallista ja sille ei ole minkäänlaista laillista käyttöä. U-47700-nimistä opioidia sisältävät tabletit jäljittelevät ulkoisesti muun muassa tuotemerkillä Xanax myytäviä lääketabletteja.

Tulli on takavarikoinut myös muita väärennettyjä bentsodiatsepiinivalmisteita, jotka ovat sisältäneet toisia vaikuttavia aineita. Tullilaboratorion tutkimuksissa lääketablettiväärennöksistä on löydetty alpratsolaamin sijasta N-etyyliheksedroni-, diklatsepaami- ja etitsolaami -nimisiä muuntohuumeita, parkinsontaudin hoidossa käytettyä amantadiinia sekä kloorifeniramiini-, prometatsiini- ja syproheptadiini-nimisiä antihistamiineja.

Suurin osa etitsolaami-muuntohuumetta sisältävistä lääketablettiväärennöksistä jäljittelevät ulkoisesti muun muassa tuotemerkeillä Xanax ja Valium myytäviä lääketabletteja.

Lääkeaineväärennökset on ostettu esimerkiksi ulkomaisilta verkkosivustoilta ja ne on tuotu Suomeen posti- ja rahtilähetyksinä. Useimmissa tapauksissa tilaajana on ollut yksityishenkilö, joka on tilannut lääketabletteja lähinnä omaan käyttöön. On mahdollista, että suurempia väärennettyjä tablettieriä on tuotu maahan myös levitystarkoituksessa.