Tulli paljasti suuren rikoskokonaisuuden

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tavaroiden tulliselvitykseen liittyvän rikoshyödyn kerrotaan olevan vähintään 2,2 miljoonaa euroa.

Tulli on tutkinut normaalin toimintansa yhteydessä esille tullutta rikoskokonaisuutta, selviää tiedotteesta.

Rikoskokonaisuudessa epäillään vuosina 2015‒2016 tuodun maahan 39 eri tullauskerralla tuotteita, jotka ovat EU-alueella kiellettyjä, rajoituksen alaisia, luvanvaraisia tai erillisen viranomaisilmoituksen vaativia.

Tullin esitutkinnan perusteella on syytä epäillä, että tuotteet on ilmoitettu maahantuonnin yhteydessä väärillä nimikkeillä ja tulli-ilmoittamisen yhteydessä on käytetty vääriä toimijatietoja.

Tapauksen rikoshyöty on vähintäänkin 2,2 miljoonaa euroa.

Lainvastaisia ilmoituksia

Tullin esitutkinnan perusteella on selvinnyt, että Kanaalisaarille rekisteröity yritys osti Yhdysvalloista elintarvikkeita, rehuja sekä lääkkeeksi ja dopingaineiksi luokiteltuja tuotteita.

Yritys toi tuotteet Suomeen ja myi ne verkkokaupan kautta EU-alueelle. Yrityksellä oli sopimus Ahvenanmaalla sijaitsevan suomalaisen yrityksen kanssa maahantuotavien tuotteiden vastaanottamisesta, varastoinnista ja edelleen lähettämisestä kuluttaja-asiakkaille.

Esitutkinnan aikana on selvitetty yhteensä yli 2 000 erilaista maahantuotua tuotetta, joista Fimea on luokitellut lääkkeeksi 166.

Tulli epäilee suomalaisen yrityksen kirjanneen vääriä tai virheellisiä tuotteiden nimikkeitä tulli-ilmoitukseen, jolloin Tulli ei saa oikeaa tietoa maahantuoduista tuotteista, erillisiä viranomaisilmoituksia tai -todistuksia ei ole tarvinnut esittää maahantuonnin yhteydessä ja tulli- ja maahantuonnin arvolisäveromaksut ovat jääneet kantamatta.

Väärien ja virheellisten nimikkeiden käytöllä on vältytty myös eläinlääkinnällisiltä rajatarkastuksilta ja lääkkeiden maahantuontiin liittyvältä valvonnalta.

Suomalaisen yrityksen epäillään tullanneen välillisenä edustajana ulkomaisen asiakasyrityksensä Suomeen lähettämät tuotteet tullilainsäädännön vastaisesti kirjaamalla tulli-ilmoituksen ilmoittajatietokenttään omat tietonsa asiakkaan tietojen sijasta.

Tällä tavoin kirjaamalla oikeat toimijatiedot on jäänyt ilmoittamatta Tullille.

Lääke- ja dopingainetabletteja

Tapauksen esitutkinnan yhteydessä on selvinnyt, että Yhdysvalloista on tuotu Suomeen yhteensä noin 772 000 lääketablettia, kuten esimerkiksi särkylääkkeitä, joiden maahantuonti olisi edellyttänyt Fimean myötämää lupaa.

Lisäksi maahan on tuotu noin 200 000 dopingtablettia, joiden vaikuttavana aineena on ollut tullilaboratorion lausuntojen mukaan DHEA-hormoni eli dehydroepiandrosteroni.

Kuluttajille on päätynyt verkkokaupan kautta Suomeen ja muihin EU-maihin yli 460 000 lääke- ja yli 90 000 dopingtablettia.

Tapauksen esitutkinnan aikana tullivalvontaan on asetettu elintarvikkeita, kuten ravintolisiä, jotka sisältävät EU-alueella kiellettyjä kivennäisaine- ja vitamiiniyhdisteitä, uuselintarvikkeita sekä lisäaineita.

Tulli on tutkinut tapausta epäiltynä törkeänä dopingrikoksena, törkeänä veropetoksena, törkeänä tulliselvitysrikoksena, lääkerikoksena, salakuljetuksena ja dopingrikoksena.

Tullin esitutkinnan aikana on kuulusteltu useita henkilöitä, joista 12 epäillään rikoksesta.

Tulllin esitutkinta tapauksessa on päättynyt ja rikoskokonaisuus siirtyy syyttäjänlaitokseen syyteharkintaan marraskuun aikana.