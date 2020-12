Tulli muistuttaa: Lahja ei ole aina maksuton

Ilo EU:n ulkopuolelta lähetetystä lahjasta voi muuttua hämmästykseksi.

Lahjalähetyksen vastaanottajalle voi tulla yllätyksenä, että vain enintään 45 euron arvoiset postitse toimitetut lahjat voivat olla tullittomia ja verottomia, mutta ne pitää silti tullata.

Tullin mukaan lahjalähetyksen vastaanottajan vastuulla on selvittää lahjan sisältö ja arvo lahjan verottomuuden osoittamiseksi.

– Lahjan saajasta saattaa tuntua ikävältä kysyä lahjan lähettäjältä, mitä lahjalähetys sisältää ja minkä arvoinen lahja on. Ymmärrämme harmituksen, mutta ilman näitä tietoja lahjalähetystä ei voi luovuttaa vastaanottajalle, vaan kuljetusyritys joutuu palauttamaan lahjan lähettäjälle, kertoo Nadja Painokallio Tullista.

Jos olet saanut kuljetusyritykseltä saapumisilmoituksen tullattavasta lahjasta, voit tullata sen itse Tullin Henkilöasiakkaan tuontitullauspalvelussa tai ostaa tullauksen palveluna. Ohjeet on saapumisilmoituksessa.

Jos jokainen seuraavista viidestä edellytyksestä täyttyy, lahja on vastaanottajalle maksuton. Tulli-ilmoitus on kuitenkin tehtävä.

1. Lahjan lähettäjä on yksityishenkilö, ja hän on lähettänyt lahjan suoraan lahjan saajalle, eikä ole esimerkiksi tilannut sitä verkkokaupasta lahjan saajalle toimitettavaksi.

2. Lahja on tarkoitettu lahjan saajan tai hänen perheensä käyttöön, ei myytäväksi.

3. Lahjalähetys on satunnainen.

4. Lahjan arvo on ollut enintään 45 euroa.

5. Lahja ei sisällä tupakkatuotteita, alkoholia tai alkoholijuomia, hajuvettä, kahvia tai teetä.

Jos lahja ei täytä jokaista yllä mainittua edellytystä, lahja on tullattava aivan kuin tavara olisi ostettu itselle ja siitä on maksettava mahdolliset tullimaksut ja verot. Poikkeuksena ovat esimerkiksi nuuskaa sisältävät lähetykset, joita ei saa vastaanottaa lainkaan. Lisää tietoa poikkeuksista saa Tullin nettisivuilta.

Tullin verkkosivuilta löytyy tietoa lahjalähetyksistä ja pakettien tullaamisesta. Jos lahjalähetyksen tulliselvittäminen ei onnistu verkkosivuilta löytyvillä ohjeilla, auttaa tullineuvonta, joka on myös maksuton palvelu.