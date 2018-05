Tulittiko tämä Iranin rekka Israeliin? Tuhottiin poistuessa

– Israelin puolustusvoimat (IDF) julkaisi videon, joka oletettavasti kuvaa Israelia vastaan suunnatun iranilaisjoukkojen raketinheittimen tuhoamisen sen jälkeen, kun sitä kuljetettiin al-Kiswahin kaupungista pois, kertoo Le Beck Internationalin Lähi-idän asiantuntija Michael A. Horowitz Twitter-tilillään.

IDF:n mukaan kyseessä oli venäläisvalmisteinen raketinheitinjärjestelmä. Al-Kiswah sijaitsee Damaskoksen eteläpuolella.

Iranin vallankumouskaartin Quds-joukot ampuivat keskiviikon ja torstain välisenä yönä Syyrian puolelta ainakin kaksikymmentä rakettia Israelin armeijan asemiin Golanin kukkuloilla. Kohteena kerrotaan olleen muun muassa elektronisen sodankäynnin tukikohta ja viestintäasema.

IDF toteaa Iron Dome -ohjuspuolustusjärjestelmän torjuneen ainakin osan raketeista. Israel teki vastatoimena laajan ilmaiskun Syyriaan muun muassa Iranin vallankumouskaartin yksiköitä vastaan.

Yhdysvallat kertoi tukevansa Israelin oikeutta puolustaa itseään.

– Jos tiedot hyökkäyksestä ovat totta, tämä vain tukee päätöstämme vetäytyä Iran-sopimuksesta, ulkoministeriön tiedottaja sanoo.

The IDF also released a video purportedly showing the path taken by an Iranian-manned rocket launcher aimed at #Israel that left from al-Kiswah and was struck soon after pic.twitter.com/spFz8mIX5W

The strikes tonight were in response to the rockets that the Iranian Quds forces launched towards IDF forward posts in the Golan Heights. No injuries or damage were reported in the Iranian attack, & no hits were located in Israel

— IDF (@IDFSpokesperson) May 10, 2018