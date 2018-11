Tulitko katumapäälle Black Fridayn aikana?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Viisi faktaa peruuttamisoikeudesta, jos kadut verkko-ostostasi.

Euroopan kuluttajakeskukset Pohjoismaissa muistuttavat kuluttajia peruuttamisoikeudesta, joka koskee verkko-ostoksia EU:ssa.

1) Sinulla on 14 päivää aikaa peruuttaa ostoksesi – koko EU:ssa

Kun ostat tuotteen verkkokaupasta, joka sijaitsee EU-alueella, Norjassa tai Islannissa, sinulla on useimpien tuotteiden kohdalla 14 päivän peruuttamisoikeus. Jos olet epävarma sijaintimaasta, voit tarkistaa sen etsimällä verkkokaupan sivuilta yhteystiedot ja sieltä maantieteellisen osoitteen.

Jos et löydä näitä tietoja verkkokaupasta, vaan ainoastaan sähköpostiosoitteen tai sähköisen lomakkeen, suhtaudu verkkokauppaan varauksella ja varaudu siihen, että se voi sijaita vaikkapa Kiinassa, verkkokaupan kielestä tai verkkosivun osoitteen maatunnuksesta riippumatta. Kahden viikon peruutusoikeus lasketaan siitä, kun saat tuotteen.

Peruutusoikeus ei koske esimerkiksi lentoja, mittatilaustuotteita tai sinetöitynä toimitettavaa tavaraa, jota ei voi terveydellisistä tai hygieniasyistä paketin avaamisen jälkeen palauttaa.

2) Voit tutustua tuotteeseen kotona

Kun ostat tuotteen verkosta, voit tutustua siihen kotona samaan tapaan kuin myymälässä. Huomaathan, ettet välttämättä menetä peruutusoikeutta silloinkaan, kun otat tavaran käyttöön, mutta vastaat tavaran arvon alentumisesta. Jos tavaraa ei voi enää käyttösi jälkeen myydä eteenpäin, joudut maksamaan sen kokonaan, vaikka palauttaisitkin sen. On poikkeuksia: esimerkiksi mittatilaustuotteilla ei ole peruuttamisoikeutta.

Peruuttamisoikeutta ei myöskään ole esimerkiksi, jos sinetöitynä toimitettu tavara, jota ei terveydellisistä tai hygieniasyistä voida palauttaa, on avattu. Tällaisia ovat esimerkiksi piilolinssit ja kosteusvoiteet.

3) Peruuttamistilanteessa palautuskustannukset maksava on vastuussa tavarasta

Kun käytät oikeuttasi peruuttaa tilaus, vastuu tuotteesta määräytyy sen mukaan, maksatko palautuskustannukset itse vai maksaako myyjä ne. Jos myyjä maksaa palautuskustannukset ja näin ollen myös valitsee kuljetusyhtiön, se on vastuussa tavarasta jo silloin, kun olet luovuttanut tuotteen kuljetusyhtiölle.

Jos taas sinun on vastattava palautuskustannuksista, olet vastuussa tavarasta, kunnes verkkokauppias on saanut lähettämäsi tuotteen. Jos se vaurioituu tai katoaa matkan aikana, et välttämättä voi saada rahojasi takaisin. Tässä tapauksessa voit tehdä vaatimuksen kuljetusyhtiölle. Muista aina joka tapauksessa säilyttää tosite, jonka saat kuljetusyhtiöltä jättäessäsi paketin takaisinkuljetettavaksi.

4) Maksat toimituskulut, jos ei muuta ole todettu

Kun palautat tuotteen, maksat sen palautuskulut itse, ellei tilausehdoissa ole sovittu toisin. Moni verkkokauppa kuitenkin tarjoaa ilmaisen palautuksen ja 14 vuorokautta pidemmän peruutusajan etenkin joulun alla. Tästä on apua lahjanostajalle, joka haluaa olla liikkeellä hyvissä ajoin ennen joulua. Muista aina tarkistaa, tarjoaako kyseinen verkkokauppa ilmaisen palautuksen ja toimi tuotetta palautettaessa verkkokaupan ohjeiden mukaan.

5) Enintään 14 päivän odottaminen hyvityksen saamiseksi

Kun olet perunut kaupan, on myyjän palautettava maksusi viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saapumisesta. Myyjä saa pidättyä maksun palautuksesta, kunnes hän on saanut tavaran takaisin tai olet osoittanut lähettäneesi tavaran takaisin, esimerkiksi palautuskuitilla.

Myyjän on palautettava maksut samalla maksutavalla, jota olet itse käyttänyt. Maksun palauttamisesta ei saa aiheutua sinulle kustannuksia. Palautus voidaan tehdä muulla tavoin, kuten lahjakortilla, vain jos annat siihen suostumuksesi.