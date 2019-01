Tulitaistelu jatkuu kenialaisessa hotellissa

Somalialaisen al-Shabaab-terroristijärjestön hyökkäyksessä Kenian pääkaupunkiin on kuollut ainakin 15 ihmistä tiistain jälkeen.

Yhteenotot ovat jatkuneet vielä keskiviikkoaamuna Nairobissa sijaitsevassa DusitD2-luksushotellissa, sillä BBC:n mukaan paikalta on kuulunut räjähdyksiä ja useita laukauksia.

Rakennuksessa vielä olevat sivulliset ovat lähettäneet omaisilleen viestejä piilopaikoista käsin. Yhdysvaltain ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on myös yksi amerikkalainen.

Hyökkäys alkoi tiistaina noin kello 15 neljän terroristin heitettyä räjähteitä hotellin edustalle pysäköityjä autoja kohti. Yksi terroristeistä räjäytti itsensä tämän jälkeen hotellin aulassa.

CCTV images shows the heavily armed #Dusit attackers in the #Kenyan capital, #Nairobi. The actual number of casualties is yet to be released.#Riversideattack #RiversideDriveAttack #NairobiAttack pic.twitter.com/2jQQlKDZz6

— Abuya O. Abuya (@AbuyaOAbuya) January 15, 2019