Tuliko yhtyeen keikasta ensimmäinen koronan supertapahtuma?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tartuntojen määrän kasvu näyttää seuranneen laivalla tapahtunutta joukkoaltistumista.

Suomen jyrkästi noussut koronavirustartuntojen määrä näyttää seuranneen isoa joukkoaltistumista joukkoliikenteessä. Sellainen tapahtui Tallink Sijan M/S Victoria I -aluksella 13.−14. marraskuuta.

Tuolloin 1200 matkustajaa kuljettaneella laivalla matkusti henkilö, jolla myöhemmin todettiin koronavirustartunta. Kyseessä on sama risteily, jolla esiintyi suosittu bändi Klamydia.

Keikalta otetut kuvat, joiden perusteella yleisö pakkautui lavan eteen ilman turvavälejä ja maskeja, herättivät suurta paheksuntaa. Ihmisten käytöstä keikan aikana ihmeteltiin Ruotsissa asti.

Jutun alla olevasta kaaviosta näkyy punaisena viivana koronavirustartuntojen määrän kehitys Suomessa. Viiva osoittaa marraskuun puolivälistä alkaen jyrkästi ylöspäin.

Samoihin aikoihin altistuneiden määrässä on tapahtunut suuri hyppäys. Altistuneiden määriä kuvaavissa pylväissä joukkoliikenteen osuus on esitetty harmaalla. Kaavion perusteella marraskuun puolivälin tienoilla joukkoliikenteessä on altistunut parisen sataa ihmistä.

Suuri tartuntamääräkäyrän nousu voisi loogisesti olla seurausta altistusten määrän noususta. Klamydian keikka laivalla voisi siten olla toiminut koronaviruksen ”supertartuntatapahtumana”.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd sanoi viikko sitten torstaina Ilta-Sanomille, että laivayhtiön tiedossa oli vain yksi tartunta eikä ainuttakaan jatkotartuntaa.

… ja nyt kun meillä on uunituoreet tiedot altistumisista, niin näyttäisi siltä että se oli se Klamydian keikka josta tuli tämän maan ensimmäinen massiivinen superspreader event.

27/x#altistumiset pic.twitter.com/eCdiMiLXGN — Ilkka Rauvola (@jukka235) November 24, 2020