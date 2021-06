Tuliko Venäjän koronaherätys liian myöhään? Paljon uusia tartuntoja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Venäjä on vihdoin myöntänyt maassa vallitsevan rokotusongelman.

Vain 11% Venäjän 146 miljoonan ihmisen väestöstä on tähän mennessä täysin rokotettu, ja maa on vihdoin myöntänyt hitaan koronarokotustahtinsa tuomat ongelmat. Asiasta uutisoi The Guardian.

Rokotustahtia arvellaan hidastaneen paitsi skeptisyys rokotteita kohtaan, myös Venäjällä laajaa kannatusta nauttiva nihilismi.

Vasta kuluneen viikon aikana rokotuskeskuksiin on alkanut kertyä toivotunlaista jonoa. Rokotusvauhtia on nopeuttanut tiukat uudet säännökset, joilla pyritään rajoittamaan rokottamattomien elämää. Tulevasta maanantaista lähtien esimerkiksi Moskovan kahvilat ja ravintolat vaativat asiakkailtaan rokotustodistuksen QR-koodin muodossa. Sairaalat puolestaan ovat ilmoittaneet kieltäytyvänsä vastaanottamasta kiireettömiä potilaita. Julkiset paikat, mukaanlukien ulkoleikkipaikat, suljetaan.

– En täysin luota rokotteesseen, mutta uskoakseni ei minulla tässä vaiheessa ole valinnanvaraa. Rokote on otettava, tai en kohta pääse enää edes töihin, kertoo The Guardianin haastattelema Anastasia Lavrentyeva.

Hallituksen puhemies Dmitry Peskov painottaa, että rokotteen ottaminen on Venäjällä edelleen vapaaehtoista. Peskov tarkentaa kuitenkin, että rokottamattomuuden seurauksia tulisi jatkossa harkita entistä tarkemmin. Esimerkiksi kaikkien palveluammateissa toimivien tulisi ottaa rokote yleisen turvallisuuden varmistamiseksi. Jos rokotetta taas ei halua ottaa, ei palvelualoilla tulisi jatkossa työskennellä.

Hallituksen uudet vaatimukset ovat myös vauhdittaneet väärennettyjen rokotetodistusten markkinoita. Tarjolla on paitsi valetodistuksia, myös lupauksia väärentää potilaan tiedot hallituksen rekistereihin. Samanlaisia järjestelmiä on aikaisemmin käytetty esimerkiksi laittomaan tutkintotodistusten väärentämiseen.