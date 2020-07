Tuliko säteilyvuoto Vladimir Putinin ”superaseen” testistä?

Asiantuntijan mukaan havainnot voivat liittyä asehankkeisiin.

Hiljattain Suomessakin tehdyt pienet säteilyhavainnot saattavat liittyä Venäjän uusiin asekehityshankkeisiin, puolustusasiantuntija H.I. Sutton esittää Forbesissa.

Suttonin mukaan säteilyvuoto voi olla seurausta testikäytössä olevista Poseidon-jättiläistorpedoista tai ydinkäyttöisistä Burevestnik-ohjuksista. Venäjän presidentti Vladimir Putin esitteli nämä ”superaseet” tunnetuksi tulleessa vuoden 2018 maaliskuun puheessaan.

Ainakin Burevestnikin pieleen mennyt koe on johtanut jo kertaalleen aiemmin radioaktiivisten aineiden vuotoon.

Kansainvälistä ydinkoekieltoa valvovan CTBTO:n johtaja Lassina Zerbo tviittasi viime viikolla säteilyhavainnosta. Hänen mukaansa pohjolassa havaittu säteily liittyy ydinfissioon, mutta määrät eivät aiheuta vaaraa terveydelle (kuva alla).

Helsingissä 16.-17. kesäkuuta kerätyssä ilmanäytteessä havaittiin Säteilyturvakeskuksen mukaan pieniä määriä koboltin, ruteniumin ja cesiumin radioaktiivisia isotooppeja (Co-60, Ru-103, Cs-134 ja Cs-137). Aineiden määrät olivat hyvin pieniä eikä radioaktiivisuudella ole ympäristövaikutuksia tai mitään vaikutusta ihmisten terveyteen. Samansuuntaisia havaintoja tehtiin myös Ruotsissa.

Venäjä on kiistänyt säteilyn tulleen kummaltakaan sen alueella olevista ydinvoimaloista. Tämä on saanut monet pohtimaan vaihtoehtoisia lähteitä.

Burevestnik ja Poseidon

H.I Sutton muistuttaa ydinkäyttöisen Burevestnik-risteilyohjuksen testeissä elokuussa 2019 sattuneesta onnettomuudesta. Venäjän laivaston koealueella sattuneessa turmassa sai surmansa viisi ihmistä. Räjähdyksen uskotaan tapahtuneen, kun ohjusta yritettiin nostaa merestä kokeen jälkeen.

Ohjusta on tiettävästi testattu useita kertoja varsin vaihtelevalla menestyksellä. Venäjän on myös uutisoitu hukanneen yhden ohjuksen pieleen menneen koelaukaisun jälkeen. Sitä etsittiin radioaktiivisen materiaalin käsittelyyn soveltuvan aluksen kanssa Barentsinmereltä 2018 syksyllä.

Venäjä on kiistänyt epäonniset kokeet.

Suttonin mukaan avoimista lähteistä saatavilla olevat tiedot, kuten lentokieltomääräykset ohjuskoealueella Kapustin Jarissa, saattaisivat tukea sitä, että Burevestnikin testejä tehtiin säteilyvuodon aikoihin. Tämä testialue sijaitsee kuitenkin liian kaukana säteilyn alkulähteeksi.

Toisena ja parempana vaihtoehtona asiantuntija pitää autonomista ydinkäyttöistä Poseidon-torpedoa. Suuren ydinkärjen sisältävän jättiläistorpedon testejä on tiettävästi valmisteltu tälle syksylle.

Sutton huomauttaa, että Poseidon-torpedojen kuljetukseen ja testaamiseen kytketty Akademik Aleksandrov -alus oli sopivaan aikaan merillä säteilyn mahdollisella lähdealueella.

– Emme ehkä koskaan saa tietää varmaa syytä kohonneisiin säteilyarvoihin. Mutta se, että Venäjä kiistää sen (säteilyn) tulleen siviilivoimalasta yhdistettynä käynnissä oleviin testeihin, viittaa ydinkäyttöisiin aseisiin. Tämä nostaa jälleen keskusteluun sen, miten turvallisia nämä projektit ovat edes rauhan aikana, Sutton sanoo.

22 /23 June 2020, RN #IMS station SEP63 #Sweden🇸🇪 detected 3isotopes; Cs-134, Cs-137 & Ru-103 associated w/Nuclear fission @ higher[ ] than usual levels (but not harmful for human health). The possible source region in the 72h preceding detection is shown in orange on the map. pic.twitter.com/ZeGsJa21TN — Lassina Zerbo (@SinaZerbo) June 26, 2020

Re nuclear event in North Russia reported by @SinaZerbo: 5 days ago the Poseidon nuclear drone-torpedo linked ship Akademik Aleksandrov was out at sea. Sentinel-1 satellite image did catch a ship her size in that position. pic.twitter.com/lArDG6y4Q2 — bottema37 (@FrankBottema) June 27, 2020

The Burevestnik flight tests are probably being conducted in Kapustin Yar right now. Two no-fly zones closed by NOTAM for the period from June 22-27 everyday 8:00-23:00, this zones marked at red, blue is a permanent no fly zone over the KapYar. pic.twitter.com/mbgE6B2OWu — Evgeniy Maksimov (@PararamTadam) June 24, 2020