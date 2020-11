Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Koronan lisääntyminen näyttää korreloivan altistusten määrän kasvun kanssa.

Suomessa oli tiistaihin mennessä tiedotettu syksyn aikana lähes 700 joukkoaltistumisesta, jotka olivat tapahtuneet kouluissa ja oppilaitoksissa. Koulut ja oppilaitokset ovat koko syksyn ajan olleet merkittävin paikka, jossa joukkoaltistuksia koronavirukselle on tapahtunut.

Valtaosa altistumisista on tapahtunut peruskouluissa. Kaikkiaan altistumiset.fi-sivuston mukaan julkisissa paikoissa tapahtuneita joukkoaltistumisia on syksyllä ollut reilu 1800.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin alueella niitä on tiistaihin mennssä ollut 697, joista 361 on tapahtunut peruskoulussa, toisen asteen oppilaitoksessa, korkeakoulussa tai muussa oppilaitoksessa. Päiväkodeissa on HUS-alueella ollut näiden lisäksi 63 joukkoaltistumista.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on painottanut, että runsaista altistumistilanteista huolimatta varsinaisten tartuntojen määrä kouluissa on ollut vähäinen.

Jutun alla oleva kaavio* näyttää altistumisten ja tartuntojen määrän kasvun välisen suhteen. Altistumistilanteiden määrän kasvu – siis erityisesti kouluissa – näyttäisi korreloivan tartuntamäärien kasvun kanssa. Twitterissä onkin käyty keskustelua siitä, tulevatko tartunnat nyt kouluista ja päiväkodeista.

Espoon sosiaali- ja terveyspalvelut vastaa keskusteluun, että peruskoulut, toinen aste ja korkeakoulut ovat olleet tartunnan lähteenä yhdessä prosentissa tapauksista.

− Altistumiset ovat eri kuin tartunnat. Altistuneet määrätään kotikaranteeniin. Karanteenit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi välttää jatkotartuntoja, Espoon sotesta twiitataan.

THL kertoi viimeisimmässä koronainfossaan viime viikolla, että valtakunnallisesti noin 60 prosentissa tautitapauksista tartunnanlähde on pystytty jäljittämään. Myös tuolloin THL korosti, ettei kouluissa ole levinnyt juurikaan tartuntoja. Pääosa tartunnoista tapahtuu perhepiirissä, mutta THL ei ole selventänyt, mistä tartunnat perhepiiriin yleensä tulevat.

Tiistaina julkistetusta 220 uudesta koronatartunnasta 9 prosenttia todettiin alle 10-vuotiailla. Erityisesti alle kouluikäisiä ei kehoteta viemään koronatestiin, jos lapsen oireet ovat lieviä. Näin ollen kaikki lasten tartunnat eivät välttämättä näy THL:n tilastoissa.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmä kertoi maanantaina antavansa peruskoulujen henkilöstölle kasvomaskisuosituksen. THL on aiemmin linjannut, että kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla maskeja suositellaan käytettäväksi toisen asteen oppilaitoksissa.

*Kaavion tiedot perustuvat THL:n tilastoihin ja altistumiset.fi-tietokantaan.

Altistumiset ovat eri kuin tartunnat. Tartunnan lähteenä oppilaitokset (peruskoulut, toinen aste, korkeakoulut) ovat olleet 1% tapauksista. Altistuneet määrätään kotikaranteeniin. Karanteenit ovat osoittautuneet tehokkaaksi keinoksi välttää jatkotartuntojahttps://t.co/bXkAGiF3Vr — Espoon sote (@Espoonsote) November 10, 2020

