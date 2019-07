Tulevaisuusmenoista ei tule pysyviä – ”Minä kyllä osaan lopettaa ne”

Työperäisen maahanmuuton vastustus ihmetyttää

Iso kysymys on lisäksi se, mistä Suomeen saadaan jatkossa työntekijöitä. Lintilä muistaa vieläkin tapauksen vuodelta 1999, kun hän oli juuri noussut eduskuntaan ja osallistui ensimmäisiin keskustan ryhmäkokouksiin.

– Puolueen puheenjohtaja E. Aho näytti diagrammia Suomen väestörakenteesta ja sanoi, että Suomen kohtalo ratkaistaan 2020-luvulla.

Lintilän mukaan ei tarvitse olla mikään Einstein havaitakseen, että Suomen ikäpyramidi on ”järkyttävä”. Syntyvyys oli viime vuonna Suomen mittaushistorian alhaisin, vain 48 000 lasta.

– En ymmärrä, miten jotkut vastustavat työperäistä maahanmuuttoa niin tulisesti, kun meillä ei ole mitään muuta vaihtoehtoa.

Lintilä oikoo myös harhakäsitystä kaukaisesta työvoimareservistä, josta voitaisiin hakea lisää työntekijöitä.

– Ei sellaista ole. Kylmä totuus on se, että Suomi on kylmä pohjoinen maa, jossa puhutaan outoa kieltä. Me emme välttämättä ole houkuttelevin kohde.

Joidenkin sektoreiden, kuten pelialan, ja korkean osaamisen osalta Suomella on Lintilän mukaan vetovoimaa, mutta yleisammattien osalta, jotka eivät vaadi erityisosaamista, tilanne on vaikea.

Nykyinen hallitus aikoo edistää työperäistä maahanmuuttoa.

– Siitä oli hallitusneuvotteluissa ihan selkeä näkemys.

Sote-uudistuksella haetaan edelleen säästöjä

Sote-uudistus on ollut viime vaalikaudet yksi keskeisistä keinoista kuroa umpeen kestävyysvajetta. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi kuitenkin viime viikolla eduskunnan kyselytunnilla, että hallitus on luopunut sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen toteuttamisesta tavalla, jonka tavoitteena on kolmen miljardin säästöt.

– Periaatteessa sote-uudistus ei suoraan alenna, vaan vähentää kasvua. Ja sieltähän se säästö tulee. Ihan sama meillä on tilanne nyt, Lintilä sanoo.

Lintilän mukaan hallitus ei ole käynyt numeraalisia tavoitteita läpi, mutta idea kustannusten kasvun hillitsemisestä sote-uudistuksella ei ole muuttunut.

– Kyllä sieltä edelleen haetaan (säästöjä), mutta se ei tule kustannusten alentumisena vaan kustannusten kasvun patoamisena, joka tulee toiminnan tehostumisesta.

Lintilä kertoo, että eri toimijoiden ja kaikkien maakuntien kanssa käydään läpi tilannetta syksyllä. Valtionvarainministeriössä aiotaan tehdä paljon töitä julkisen sektorin tuottavuuden kasvattamisen parissa kestävyysvajeen kiinni ajamiseksi.

– Ettei kukaan ymmärrä sitä väärin, ei kyse ole siitä, että otetaan työntekijöiden selkänahasta enemmän, vaan miten asioita tehdään fiksummin.

Lintilän mukaan parasta lääkettä kestävyysvajeeseen on kuitenkin korkea työllisyysaste.

– Huoltosuhteen pitää olla parempi, hän toteaa.