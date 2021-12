”Tuleva sairaalahoidon aalto näyttää musertavalta”

Tunnettu geenitutkija ja professori David States pitää Tanskasta ja Etelä-Afrikasta saatujen alustavien tietojen pohjalta todennäköisenä, että koronaviruksen omikronmuunnoksen aiheuttama kuolleisuus on suunnilleen samalla tasolla kuin deltamuunnoksen kohdalla.

Uudesta muunnoksesta on esitetty vaihtelevia ja osin ristiriitaisia arvioita. Aiempaa lievemmät oireet voivat olla yhteydessä siihen, että suurella osalla Etelä-Afrikan väestöstä on ainakin osittaista suojaa aiempien epidemia-aaltojen ja rokotusten seurauksena.

Tanskan alustavien tietojen mukaan virustestatuista hieman suurempi osa olisi joutunut sairaalaan deltamuunnokseen verrattuna. Suurempaan, noin 76 000 tapauksen aineistoon pohjautuvan tutkimuksen perusteella omikron olisi aiheuttanut Etelä-Afrikassa vähemmän vakavia tautitapauksia, mutta vain 29 prosenttia vähemmän sairaalahoitoon johtaneita infektioita.

Sairaalahoidon kuormitus voi siis muodostua aiempaa korkeammaksi, sillä muunnos leviää äärimmäisen herkästi.

– Perusoletus on, että uuden muunnoksen aiheuttama kuolleisuus on suunnilleen samalla tasolla aiempiin viruskantoihin verrattuna, David States tviittaa.

– Käyttäkää hyviä kasvomaskeja älkääkä ottako riskejä, sillä tulevasta sairaalahoidon aallosta näyttää tulevan musertava.

Hän muistuttaa muunnoksen tartuttavan helposti myös henkilöitä, jotka ovat aiemmin altistuneet virukselle tai saaneet kaksi rokoteannosta. New Yorkissa sijaitsevassa Cornellin yliopistossa vahvistettiin viikon aikana yli 900 infektiota 97 prosentin rokotuskattavuudesta huolimatta.

