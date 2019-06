Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisuuden Liitto pitää tulevan hallituksen kielipoliittisia linjauksia huonoina.

Liiton mielestä Ruotsia ei pidä palauttaa pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa.

– Luonteeltaan alistava pakollinen ruotsi rikkoo suomenkielisten kielellisiä oikeuksia. Hallituksen jyrkkä kieliasenne ei sovi nykyaikaan, toteaa Suomalaisuuden Liiton toiminnanjohtaja Juuso-Ville Gustafsson.

Liiton mukaan ”tuleva hallitus lietsoo kielikiistaa”.

– Pakkoruotsi on väärin eikä sen tiukentamiselle ei ole mitään käytännön tarvetta. Kehityksen tulisi pikemminkin kulkea päinvastaiseen suuntaan, kohti vapaata kielivalintaa. Yksilönvapauksia kunnioittava valinnan mahdollisuus on parempi ja tasa-arvoisempi lähestymistapa kuin haittoja ja lieveilmiöitä aiheuttava pakko. Tuleva hallitus on nyt omilla toimillaan heikentämässä kieli-ilmapiiriä, Gustafsson sanoo.

Gustafsson huomauttaa, että eduskuntavaalien vaalikoneista oli tänä vuonna poistettu kysymys, jossa kysyttiin ehdokkaiden kantaa ruotsin kielen pakollisuuteen.

– Kysymystä ei pidetty ajankohtaisena tai kiinnostavana. Nyt näyttää siltä, että kysymys olisi kuitenkin ollut tarpeellinen, sillä suomalaisäänestäjät eivät näytä olleen tietoisia äänestämiensä puolueiden ja ehdokkaiden kielipoliittisista näkemyksistä.

– Vaalitulos olisi todennäköisesti muuttunut, mikäli kieliasioista olisi puhuttu vaalien aikana. Nyt niitä ei käsitelty juuri ollenkaan. Puolueiden näkemykset ja suunnitelmat jäivät äänestäjiltä täysin pimentoon, toteaa Gustafsson.

Hänen mielestään valtion ja tulevan hallituksen pitäisi kunnioittaa nykyistä paremmin suomenkielisten oikeuksia, kuten kielellisen vapauden periaatetta, eikä ruotsinkielisten oikeus omakieliseen kulttuuriin ja yhteisöön saa tätä estää.