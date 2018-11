Raju video Krimiltä: Venäjän alus törmää tahallaan Ukrainan laivaan

Alla twiiteissä keskimmäisenä videona näkyy kuvamateriaalia, jota kiersi Venäjän sosiaalisessa mediassa sunnuntaina. Krimin Kertsinsalmella kuvattu video näyttää alun Venäjän ja Ukrainan vaarallisesta vihollisuuksien kiihtymisestä.

Video on kuvattu Venäjän rannikkovartioston alukselta.

Kamera seuraa pitkään mustaa hinaajaa Yanu Kapua, joka on yksi Ukrainan kolmesta hieman myöhemmin vallatusta laivasta.

Kohdan 0:50 jälkeen venäläisalus, josta kuvataan, osuu hinaajan keulaan. Hinaaja vaurioitui yhteenotossa.

The moment of the collision of the 🇺🇦 #Ukrainian and 🇷🇺 #Russian ships. pic.twitter.com/BI5WQEFEII

Another video from the confrontation between Russian and Ukrainian naval vessels in the Kerch Strait earlier today in which a Ukrainian tug was damaged #Russia #Ukraine #KerchStrait pic.twitter.com/oRDKJHxnV8

— CNW (@ConflictsW) November 25, 2018