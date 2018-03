Tuleeko kiinalaiskeittiöstä pian kalifornialainen?

Punaporvari Eero Iloniemen mukaan Kiinan levittäytyminen jatkuu, ja se näkyy myös ruoassa.

Kiinalaissta keittiötä on muovannut maan historia. Dosentti William Copeland kuvasi aikoinaan Kiinan historiaa sykliseksi ilmiöksi, jossa maa ajoittain laajeni ja supistui.

Kiinan ollessa voimiensa tunnossa myös kiinalaisen diasporan keitosten katsotaan kuuluvan kiinalaisuuteen, kun taas silloin kun miehitysten tai muiden syiden takia maa on vetäytynyt itseensä, myös sen ruokakulttuurissa on korostettu yhdenmukaisuutta.

Nyt Maassa on menossa melkoinen viinibuumi ja moni ranskalainenkin Château on siirtynyt kiinalaisomistukseen. Kiinalaisten läsnäolo Afrikassa saattaa myös pian jättää siihen oman makujälkensä. Tässä mielessä kiinalainen keittiö saattaa tulevaisuudessa muistuttaa hyvinkin paljon yhdysvaltalaista keittiötä, tai ehkä tarkemmin Kalifornian fuusiokeittiötä, joka on jo pitkää pohjautunut eurooppalaisten valmistusmenetelmien ja aasialaisten raaka-aineiden liittoon.

Miksi ranskanperuna sitten ilmentää kiehtovaa Kiinan keittiötä? Lue koko juttu Verkkouutisten PLUS-palvelusta. Kirjautua voit vaikkapa Facebook-tunnuksillasi.