Tuleeko apu vihdoin? Lääkevirasto lupaa nyt rokotepäätöstä ehkä jo tässä kuussa

– Saatuaan enemmän tietoja yhtiöltä, EMA odottaa Astra Zenecan jättävän ehdollisen markkinointihakemuksen sen Covid-19 -rokotteelle ensi viikolla. Mahdollinen johtopäätös – tammikuun loppu, riippen tiedoista ja arviointiprosessista.

Näin kuuluu Euroopan lääkevirasto EMA:n perjantaina iltapäivällä julkistama twiitti.

Oxfordin/Astra Zenecan myyntilupa mahdollistaisi joukkorokotukset koronavirusta vastaan. Päätöksen on aiemmin pelätty venyvän pitkälle kevääseen ja rokotusten vievän loppuvuoteen.

After having received more data from the company, EMA is expecting Astra Zeneca to submit a conditional marketing application for its #COVID19vaccine next week. Possible conclusion – end of Jan, depending on data and evaluation progress. #EMAPublicMeeting2

