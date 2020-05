Hallituksen rajoitukset ovat iskeneet erityisesti pieniin ja keskisuuriin leipomoalan yrityksiin.

Suomen Leipuriliiton tekemän jäsenkyselyn tulosten mukaan liiton jäsenyritysten myynti putosi huhtikuussa vvime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna keskimäärin yli 53 prosenttia yrityksissä, joiden liikevaihto on alle viisi miljoonaa euroa vuodessa.

Leipomo- ja konditoria-alan yrityksistä 95 prosentilla liikevaihto on alle viisi miljoonaa euroa. Suuremmissa yli viiden miljoonan euron liikevaihdon yrityksissä pudotus on ollut keskimäärin 31 prosenttia.

Leipuriliiton mukaan luvut kuvaavat hyvin sitä, miten koronakriisi ja valtiovallan yritystoiminnan rajoittamista koskevat päätökset ovat iskeneet erityisesti pieniin ja keskisuuriin leipomo- ja konditoria-alan yrityksiin.

Monella kahvilatoimintaa harjoittavalla ja/tai Horeca-sektoriin keskittyneellä yrityksellä myynnin pudotus on ollut jopa 75-100 prosenttia. Osa yrityksistä on joutunut sulkemaan koko yritystoimintansa. Vain yksittäiset yritykset ovat selvinneet pienemmillä taloudellisilla tappioilla valtiovallan aiheuttamista toimenpiteistä.

Jäsenkyselyn mukaan Leipuriliiton jäsenyrityksistä yli 80 prosenttia on lomauttanut henkilökuntaansa.

Suomen Leipuriliitto edellyttää valtiolta pikaisia toimenpiteitä, suoria yrityksille suunnattuja tukia, jotta myös suomalainen monipuolinen, monimuotoinen ja tuhansia työntekijöitä työllistävä leipomo- ja konditoria-ala säilyy tuleville sukupolville.

– Tukipakettien siirto viikoilla on leipomoille katastrofi, liitto toteaa tiedotteessaan.

– Monien leipomo- ja konditoriayritysten ”kassa” on tyhjänä, lomapalkkojen ja -rahojen maksu on edessä, joten valtiovallan on syytä ymmärtää, että tukipaketeilla on todella kiire, Leipuriliitto toteaa.