Tutkija: USA ja Latinalainen Amerikka populistijohtajan unelmia

Yhdysvaltojen ja Latinalaisen Amerikan maiden välillä on selkeitä yhtymäkohtia alueiden isoista eroista huolimatta.

Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Mikael Wigellin mukaan sekä Yhdysvaltoja että Latinalaisen Amerikan yhteiskuntia repivät samankaltaiset asiat. Nämä asiat polarisoivat yhteiskuntaa, mikä tekee demokraattisesta hallinnasta vaikeaa.

Wigellin mukaan populistijohtajalle ristiriitainen yhteiskunta on täydellinen kasvualusta.

– Kyse on hallitsijasta, joka käyttää ylintä valtaa kuten haluaa piittaamatta vastuista, vallanjaosta tai laillisuusperiaatteesta – tätä tapahtuu paljon Donald Trumpin Yhdysvalloissa, ja se on hyvin latinalaisamerikkalaista politiikkaa, Wigell sanoo Ulkopoliittisen instituutin US Elections Untangled –podcastissa.

– Trump on täydellinen ’caudillo’, latinalaisamerikkalainen kovanaama.