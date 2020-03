Tuki pienenee 78 euroa kuukaudessa – Ministeri: Ei ole leikkaus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hallituksen mukaan määrärahat pysyvät, joten kyse ei ole leikkauksesta.

Eduskunnan täysistunnossa käsiteltiin tiistaina aikuiskoulutusetuuksien ja opintotukilain muutoksia. Aikuiskoulutustukea saa tällä hetkellä noin 25 000 suomalaista.

Kokoomuksen Timo Heinonen totesi, että hallituksen esityksessä on kyse koulutusleikkauksesta.

– Aikuiskoulutustuki pienenee keskimäärin noin 78 euroa kuukaudessa nykyisiin edunsaajiin verrattuna. Hämmästelen sitä, että kun rahaa tältä hallitukselta on nyt kaikkeen muuhun löytynyt, niin miksi ei näille aikuiskoulutukseen pyrkiville enää löydy, Timo Heinonen sanoi.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa säesti todeten, että pieneneminen tapahtuu kaikissa tuloluokissa.

– Tietysti kysyisin, minkä takia tällä aikuiskoulutuksen sektorilla edelleen halutaan jatkaa koulutusleikkauksia. Tavoite sinänsä on oikea, kannustaa osa-aikaisen työnteon ja opiskelun yhdistämiseen aikaisempaa paremmin, mutta tämä on siis tehty kustannusneutraalisti, ja sehän tarkoittaa sitä, että henkilötasolla tässä on siis kyse koulutusleikkauksesta, Heinonen jatkoi.

Vasemmistoliiton Paavo Arhinmäen mukaan kuitenkin ”esitys on kustannusneutraali, tässä ei leikata määrärahoja”.

Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen (vas.) vastasi Timo Heinoselle.

– Ei tässä olla tekemässä nyt mitään leikkausta aikuiskoulutustukeen. Tätä tukea uudelleenkohdennetaan siten, että tämä soviteltu tuki paranee monissa tapauksissa, ja keskimääräinen tuki leikkaantuu hieman, koska jatkossa opiskellaan useammin työn ohessa, kuten edustaja (Tarja) Filatov hyvin kuvasi, ja tämän myötä myöskin tuen käyttö lisääntyy, Aino-Kaisa Pekonen sanoi.

Pekonen vastasi edustajille, jotka olivat huolissaan pienimmillä tuloilla olevien asemasta:

– Itse asiassa pienimmillä tuloilla olevien tuki leikkaantuu kaikista vähiten, ja silloin myös kannustamme kaikista matalapalkkaisimpia ihmisiä kouluttautumaan enemmän.

