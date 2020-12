Ilotulitteiden suosio on laskussa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tulitteiden sallittu käyttöajankohta on Tukesin mukaan monille epäselvä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin teettämään kyselyyn vastanneista 13 prosenttia aikoi ampua ilotulitteita uudenvuodenaattona, kun vuonna 2017 luku oli 25 prosenttia. Ikäryhmässä 35–49 vuotta ilotulitteiden ampuminen oli suosituinta ja seuraavaksi eniten 15–24-vuotiaiden keskuudessa.

– Ilotulitteiden suosio on tutkimuksen mukaan selvästi laskussa. Toimialalta saatujen tietojen mukaan ilotulitteiden myyntipisteitä on aiempaa vähemmän. Myös ilotulitetenttejä, jotka ovat pakollisia myyntipisteiden vastuuhenkilöille, on suoritettu huomattavasti vähemmän kuin ennen, kertoo Tukesin ryhmäpäällikkö Kurt Kokko.

Ilotulitteiden sallittu käyttöajankohta oli monille vastaajille epäselvä. Niitä saa käyttää vain uudenvuodenyönä kello 18–02. Lisäksi seitsemän prosenttia vanhemmista aikoi hankkia ilotulitteita lasten käyttöön, mikä on lainvastaista.

Kyselyyn vastanneista 89 prosenttia aikoo käyttää suojalaseja ilotulitteita ampuessaan. Vuonna 2017 näin vastasi 81 prosenttia.

– Suojalasien käyttöpakko on mennyt hyvin perille suomalaisille, sillä vuosi vuodelta yhä useampi sanoo käyttävänsä suojalaseja ampuessaan ilotulitteita. Suosittelemme suojalaseja myös ilotulitusten katselijoille, Kokko sanoo.

Viime vuodenvaihteessa viisi henkilöä sai silmävammoja uudenvuoden ilotulitteista. Heistä neljällä ei ollut suojalaseja.

Silmävammojen määrä oli kuitenkin pienin kahteenkymmeneen vuoteen, jona aikana silmävammoja on tilastoitu.

Käyttöohjeita lukevien määrä on pysynyt melko samana vuodesta toiseen, sekä vuoden 2020 että 2017 kyselyissä luku oli 67 prosenttia.

Tukes teetti kyselyn joulukuussa Taloustutkimuksella. Kyselyyn vastasi 1003 iältään 15–79-vuotiasta suomalaista.