Tukes varoittaa kattojen romahtamisesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiinteistön omistajan kannattaa tarkkailla lumikuormaa ja tarvittaessa keventää sitä.

Lumikuormat ovat Lapissa poikkeuksellisen suuria vuodenaikaan nähden. Ne koettelevat kattorakenteita ja saattavat aiheuttaa romahduksia, varoittaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes.

Suomen ympäristökeskuksen SYKEn havaintojen perusteella Kittilä–Ivalo-alueella ja Koillismaalla lumikuorma on paikoin yli 330 kiloa neliömetriä kohden.

– Tällaiset lumikuormat aiheuttavat kattorakenteille suurempaa kuormitusta, jolle ne on suunniteltu, ja niistä voi aiheutua pahimmillaan romahtamisvaara, varoittaa Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala.

Mitatut lumikuormat ylittävät rakennusmääräysten mukaiset kattorakenteiden lujuuslaskennassa käytetyt peruslumikuormat. Nykyisin suurin peruslumikuorma on Pohjois-Pohjanmaalla ja Lapissa 260 kiloa neliömetriä kohden. Aikaisemmin vuosina 1969-1998 suurin kuorma oli vain 180 kiloa neliömetriä kohden.

Tukes muistuttaa, että rakennusten omistajilla on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan velvollisuus seurata rakennuksien ja sen kantavien rakenteiden kuntoa, jotta rakennus on turvallinen käyttää.

Erityistä huomiota pitää Tukesin mukaan kiinnittää suuriin laajarunkoisiin rakennuksiin, kuten teollisuus- ja varastohalleihin, eläinsuojiin ja urheiluhalleihin.

– Tukes on alkanut selvittää isompien teräsrunkoisten PVC-katteisten hallien turvallisuutta, koska niissä on ilmennyt myös ongelmia rungon kantavuuden kanssa eikä niitä ole välttämättä mitoitettu kestämään pohjoisessa esiintyviä lumikuormia. Näiden hallityyppien kestävyyden kanssa on ollut ongelmia jo pienempienkin lumikuormien kanssa, Kulmala kertoo.

Pientalot eivät kuulu riskikohteisiin, mutta niidenkin omistajien on seurattava katoille syntyneitä kinostumia. Tukes huomauttaa myös, että esimerkiksi pihavarastoja, kesäkeittiötä, puuvajoja, teräsrunkoisia pressutalleja ei ole yleensä suunniteltu paikallisia lumikuormia ajatellen.

Tukes muistuttaa lisäksi, että lumen pudottaminen on tehtävä turvallisesti.