Tukeeko ministeriö yhä oikeutta tulla Suomeen ilman testiä?

Ben Zyskowicz ihmettelee, onko sosiaali- ja terveysministeriöllä eri perustuslaki kuin hänellä.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz kertoi eduskunnan kyselytunnilla, miten sosiaali- ja terveysministeriön virkamies 19. helmikuuta 2021 sanoi, että ”matkustajilta ei voitu perusoikeudellisista syistä vaatia negatiivista testiä jo ennen Suomeen tuloa”.

Kansanedustaja sanoi pitäneensä tätä ehkä jonkinlaisena lapsuksena.

– Mutta tänään STM:n sivuilla on aiheesta blogi, jossa taas ollaan sitä mieltä, että perusoikeusongelmat estävät negatiivisen testitodistuksen vaatimista. Ministeri Kiuru, ollaanko STM:ssä todellakin sitä mieltä, että jokaisella ulkomaalaisella on jokin perusoikeudellinen oikeus saapua Suomeen ja että jos häneltä vaaditaan negatiivista testitodistusta, niin se on joku perusoikeusrajoitus, Ben Zyskowicz kysyi.

– Mihin tämmöinen tulkinta perustuu? Ainakaan minun perustuslaistani tällaista pykälää ei löydy.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) vastasi ottaneensa aiemminkin Zyskowiczin kanssa ”esiin sen, onko meidän perusoikeudellinen tulkinta näissä korona-asioissa kireä vai ylikireä vai vähemmän kireä”.

– Taidatte arvata, että kuulumme tässä samaan klaaniin siinä, että kyllä sen sopisi olla hiukan löysempikin silloin kun puhutaan siitä, menevätkö rajalla näiden tulevien ihmisten oikeudet edelle, olivatpa he suomalaisia tai Euroopasta tulevia tai sen ulkopuolelta tulevia, eli kenen oikeudet tässä painavat suhteessa siihen, että jos virusta tulee maahan, niin se tulee rajoittamaan eittämättä myöskin Suomessa asuvien perusoikeuksia tässä tapauksessa, Krista Kiuru sanoi.

– Nyt tämä tähän päivään STM:n sivuilla julkaistu blogi kertoo teille oivallisesti siitä, kuinka vaikeaa tämä ennakkotodistuksen lainsäädännön säätäminen on ollut. Valmistelu lähti nimenomaan siitä, että tässä ei olisi näitä ongelmia ja tällainen voitaisiin säätää, ja tältä osin on todettava, että nyt olemme päätyneet tähän malliin, joka eduskunnassa on käsittelyssä, eli että kaikki testataan, hän vastasi.

Yleisesti tunnustettu

Kokoomuksen Antti Häkkäsen mukaan ”virusta on tullut sisään liian helposti. Se on yleisesti tunnustettu ministereidenkin toimesta”.

– Ministerit ovat syytelleet kovasti näitä aluehallintovirastoja, mutta nyt avit sanoivat, että valtioneuvosto on koko aika itse ohjeistanut vapaaehtoista testausta. Milloin valtioneuvosto nyt lähettää ohjauskirjeen, jolla myös muualle Suomeen ohjeistetaan nämä pakkotestit, ja milloin te tuotte tämän ennakkotestausmallin? Rajat on saatava nopeasti kontrolliin, Antti Häkkänen totesi.

Krista Kiuru vastasi, että rajaturvallisuus ”on kyllä varmasti meidän kaikkien murheissa, millä tavalla jatkossakin toimitaan, eikä vain tässä hetkessä”.

– Sitä koskee kysymyksenne viimeinen osa, eli millä tavalla varaudutaan jo siihen, että jossakin vaiheessa tämä nykyinen sisärajatarkastus, joka meillä on poikkeuksena voimassa, mahdollisesti poistuu tai rajavolyymin määrä nousee niin kovasti, että tämä nyt huomenna käyttöön tuleva määrite siitä, että kaikki ohjataan testiin, ei ehkä sitten siinä vaiheessa toimi. Me valmistelemme nyt sitä mallia, millä tavalla otetaan rajat haltuun, niin että jokainen tekee sen, mitä tarvitaan, jotta tämä kokonaisuus tulee toimimaan, ja se ohjaus annetaan mahdollisimman pian kentälle, Krista Kiuru sanoi.

Ben Zyskowicz huusi väliin ”saisiko tulkkauksen?”.

Antti Häkkänen jatkoi toteamalla, että ”joo, tuosta nyt ei ihan selkeätä ohjetta vielä tullut”. Hän kysyi pääministeriltä, voiko tämä vahvistaa ja varmistaa, että valtioneuvosto STM:n toimesta nopeasti lähettää ohjauskirjeen myös muille alueviranomaisille rajojen pakkotesteistä ja sen jälkeen hoitaa aiemmin kesken jääneen lakiesityksen ennakkotesteistä.

Tavoite ja tahto

Pääministeri Sanna Marin vastasi näin:

– Hallituksen tahto on se, että kaikki rajan yli tulijat testataan. Tietenkin on suotavaa, että ihmiset vapaaehtoisesti osallistuvat testeihin, mutta mikäli eivät osallistu, niin silloin avien pitäisi käyttää sitä oikeutta ja määrätä ihminen terveystarkastukseen, jonka osana tämä testi sitten tehtäisiin. Eli tavoitteena ja tahtona on ilman muuta se, että jokainen rajan yli tulija testataan, Sanna Marin sanoi.

– Tästä annettiin eduskunnan lausuma, ja sen mukaisesti toimitaan, aivan kuten vastuuministeri on todennut.

Sanna Marin sanoi toisessa yhteydessä, että ”Suomella on koko tämän pandemian ajan ollut tiukka rajakontrolli käytössä”.

– Eli meillä on jatkuvasti olleet sisärajatarkastukset ja ulkorajatarkastukset, joiden kautta maahantuloa on kontrolloitu. Eli meillä on ollut rajakontrolli koko tämän pandemian ajan, ja sitä on (parannettu) erittäin merkittävästi vielä tämän vuoden alussa. Matkustajamäärät ovat murto-osa siitä, mitä ne normaalisti olisivat, Sanna Marin totesi.

– Mutta kun me katsomme rajan kokonaisturvallisuutta, siis sitä, että jos me haluaisimme rajan vesitiiviiksi, niin se ei onnistu vain yksittäisellä ennakkotestillä, se ei onnistu edes yksittäisellä Suomen päässä otettavalla testillä, vaan se vaatisi erittäin pitkän karanteenin. Tämä on ainoa väline, millä me saisimme rajan vesitiiviiksi.