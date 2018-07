Tukala helle jatkuu koko maassa

Etelässä kuumuus ei hellitä edes yöllä.

Etelässä ja lännessä on lauantaina tukalan lämmintä, kertoo Ilmatieteen laitos.

Maan etelä- ja keskiosassa on selkeää tai puolipilvistä ja yksittäisiä sade- tai ukkoskuuroja voi esiintyä lähinnä lounaisosassa. Päivän ylin lämpötila voi nousta kolmeenkymmeneen asteeseen. Alueella esiintyy heikkoa tai kohtalaista idänpuoleista tuulta.

Pohjoisessa on verrattain selkeää ja poutaa, mutta Koillismaalla ja Kainuussa on vielä aamupäivällä pilvisempää. Lämpömittari voi kohota alueella 27 asteeseen, ja lämpimintä on alueen eteläosasa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa.

Ilmatieteen laitos kertoo, että viime yö oli toistaiseksi lämpimin trooppinen yö pääkaupunkiseudulla. Esimerkiksi Helsingin Kaisaniemessä lämpötila pysytteli 21,8 asteessa.