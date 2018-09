“Tuhotkaa USA:n imperialistit”- Näin Pohjois-Korea juhli perustamistaan

Pohjois-Korea järjesti sunnuntaina suuren sotilasparaatin juhlistaakseen maansa 70-vuotista historiaa, kertoo CNN. Erona aiempiin paraateihin osa kehittyneemmästä kalustosta oli kuitenkin jätetty pois.

Paraatissa lentokoneet lensivät väkijoukon yli muodostaen numeron 70. Myös maan johtaja Kim Jong-unin isän ja isoisän suuret pronssipatsaat kulkivat paraatijoukon mukana. Sotilaita paraatiin osallistui Korea Heraldin mukaan noin 12 000. Myös panssarivaunut ja muu kalusto olivat esillä.

Mannertenvälisiä ohjuksia ei paraatissa tällä kertaa kuitenkaan näkynyt. Asiantuntijoiden mukaan Pohjois-Korea saattoi jättää Yhdysvaltoja ärsyttävän kaluston pois meneillään olevien neuvottelujen vuoksi. Poikkeuksellisesti Kim Jong-un itse ei myöskään puhunut tapahtumassa.

Iskulauseista ei kuitenkaan oltu tingitty. Etelä-Koreassa toimittajana työskentelevän Colin Zwirkon mukaan monissa panssarivaunuissa ja ajoneuvoissa julistettiin edelleen “Tuhotkaa USA:n imperialistiset hyökkääjät! Pohjois-Korean vannottu vihollinen”.

Many of the tanks and trucks at the parade still held this slogan prominently on the front: "Destroy the U.S. Imperialist Aggressors! The sworn enemy of the Democratic People's Republic of Korea (조선인민의 철천지 원쑤인 미제침략자들을소멸하라)" @nknewsorg pic.twitter.com/VYmUuphxdf

— Colin Zwirko (@ColinZwirko) September 9, 2018