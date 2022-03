”Tuhoamme heidät” – valkovenäläinen vapaaehtoinen lähti sotaan

Monien valkovenäläisten toisinajattelijoiden kerrotaan liittyneen Ukrainan taisteluun Venäjän hyökkäystä vastaan.

Vapaaehtoiset kokevat taistelevansa samalla Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukašenkaa vastaan, joka on tukenut vahvasti presidentti Vladimir Putinia.

New Yorkista Ukrainaan matkustanut Pavel Kulazhanka kertoo BBC:lle edustavansa Valko-Venäjän oppositiota.

– Ilman itsenäistä ja vapaata Ukrainaa ei voi olla olemassa vapaata ja itsenäistä Valko-Venäjää, Kulazhanka sanoo.

Hän kuvailee Aljaksandr Lukašenkaa Venäjän nukkehallitsijaksi. Tilanne on vaikea, sillä valkovenäläiset kokevat olevansa historiansa ja kulttuurinsa puolesta veljeskansaa ukrainalaisten kanssa.

– Ylitän tänään Ukrainan rajan taistellakseni vanhaa yhteistä vihollistamme eli Moskovan joukkoja vastaan. Tuhotaksemme heidät. Kokonaan, Pavel Kulazhanka toteaa.

Vladimir Putinin kerrotaan painostaneen Valko-Venäjän presidenttiä lähettämään joukkoja hyökkäyksen tueksi. Lukashenka on toistaiseksi sallinut vain alueen käytön hyökkäyksessä.

Vapaaehtoistaistelijan mukaan sotilaallinen väliintulo voisi romauttaa itsevaltaisen presidentin hallinnon.

– Jos hän lähettää ihmisiä Ukrainan maaperälle, niin tuhoamme heidät ensin täällä. Sitten paluumme isänmaahan on huomattavasti helpompaa, Kulazhanka sanoo.

