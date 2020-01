Tuho satelliittikuvissa: Iranin ohjusten tarkkuus yllätti

Iran valikoi kohteensa tarkasti ja osui.

Satelliittikuvat vaikuttavat tukevan väitteitä siitä, että Iran pyrki valikoimaan ohjusiskunsa kohteet niin, että etenkin amerikkalaisuhreilta vältyttäisiin. Iranin vallankumouskaarti ampui tiistain ja keskiviikon välisenä yönä ballistisia ohjuksia Ain al-Asadin ja Erbilin lentotukikohtiin Irakissa. Hyökkäykset olivat kosto Quds-joukkoja komentaneen Qassem Suleimanin surmanneesta amerikkalaisesta lennokki-iskusta.

Planet Labsin kuvia iskujen jäljistä löytyy Military Timesin ja War Zonen sivuilta. Täyden resoluution satelliittikuva tukikohdasta keskiviikkona löytyy tämän linkin takaa. Middlebury Institute of International Studies at Monterey -yliopiston alustavan arvion mukaan kuvat osoittavat iskujen tuhonneen tarkasti useita rakennuksia Ain al-Asadin tukikohdassa. Tästä huolimatta iskuissa ei menehtynyt yhtäkään amerikkalaista tai irakilaista sotilasta. War Zonen mukaan kohteiden huolellinen valinta kertoo siitä, että Iran luottaa ohjustensa tarkkuuteen. Ohjuksia ammuttiin Irakin ja Yhdysvaltojen julkisuuteen antamien tietojen perusteella vähintään 15 ja enintään 22. Osa ohjuksista ei kuitenkaan ilmeisesti päässyt maaleihinsa saakka.

Yhdysvaltain puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja, kenraali Mark Milley on kaikesta huolimatta toppuutellut väitteitä siitä, että Iran pyrki rajoittamaan iskujensa aiheuttamia vahinkoja.

– Sen perusteella mitä näin ja tiedän, he pyrkivät aiheuttamaan rakenteellisia vahinkoja, tuhoamaan kulkuneuvoja, varusteita ja lentokoneita sekä tappamaan henkilöstöä. Tämä on minun henkilökohtainen arvioni, Milley kommentoi.

Hän selitti henkilövahinkojen puuttumista tarkemmin määrittelemättömillä puolustustoimilla ja -tekniikoilla sekä ennakkovaroituskyvyillä ja oikea-aikaisilla tiedustelutiedoilla.

Arvostetun MIT-yliopiston kansainvälisen turvallisuuden professori Vipin Narangin mukaan tärkein huomio Iranin iskusta on ammuttujen ballististen ohjusten tarkkuus.

– On pakko ajatella, että jopa Iran oli yllättynyt ja huojentunut, hän sanoo.

Narang toteaa, että ohjusten tarkkuuden ”vallankumous” on todellisuutta eikä enää Yhdysvaltain monopoli.

– Tällä on valtavia vaikutuksia moderneihin konflikteihin ja rajattuun sodankäyntiin.

Narang on jakanut Twitterissä Middlebury Instituten professorin ja aseasiantuntija Jeffrey Lewisin arvion satelliittikuvista. Lewis toteaa, että iranilaiset eivät ”ampuneet ohi”.

– Näihin rakennuksiin osuttiin melkoisen tarkasti.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Gen. Milley on the missile attack: “I believe based on what I saw and what I know that they were intended to cause structural damage destroy vehicles and equipment and aircraft and to kill personnel, that’s my own personal assessment" — Ryan Browne (@rabrowne75) January 8, 2020

Here's what we know about Iran's ballistic missile attack on Iraqi bases in @AlMonitor:

• Iraq reporting 22 missiles fired from Iran (up from US estimate of 15)

• Iraq: no Iraqi casualties. No reports of US casualties so far.

• Attack lasted 30 minhttps://t.co/HusYjPNnWx — Jack Detsch (@JackDetsch_ALM) January 8, 2020

To me the most important takeaway from Iran’s strike is just how precise their SRBMs were. Have to think even Iran was surprised and relieved. The accuracy revolution is real and no longer a monopoly of the US. This has huge implications for modern conflict, and limited war. https://t.co/5g3XdYmUnd — Vipin Narang (@NarangVipin) January 9, 2020