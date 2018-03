Tuhat iglua on jo, Lappiin investoidaan lujasti lisää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Finnvera uskoo investointien Lapin matkailuun kasvavan vähintään 20 prosenttia tänä vuonna.

Investoinnit Lapin matkailuun kasvoivat valtion eritysrahoitusyhtiön Finnveran mukaan viime vuonna 20 prosenttia.

– Kasvutahti jatkuu myös kuluvana vuonna vähintään samalla tasolla, arvioi Finnveran Pohjois-Suomen aluejohtaja Juuso Heinilä.

Lapin liiton laskelmien mukaan matkailuinvestoinnit olivat viime vuonna noin 200 miljoonaa euroa. Lapin kauppakamarin mukaan investointimahdollisuuksia olisi kymmenkertainen määrä.

Nykyisellään yöpymispaikkoja on pohjoisessa yli 100 000 mökkimajoitukset mukaan lukien, mutta matkailualan yritykset kasvattavat Finnveran mukaan vauhdilla majoituskapasiteettiaan.

– Kysyntää on paljon, joten lisäinvestoinnit ovat tarpeen. Matkailun kasvun kannalta investoinnit ovat tärkeitä myös laadun ja kilpailukykyisen hintatason ylläpitämiseksi. Hyvänä esimerkkinä onnistuneista investoinneista ovat noin tuhat iglua, jotka on rakennettu viime vuosina Lappiin, Heinilä kertoo.

Viime vuonna rahoitusjärjestelyissä näkyi Euroopan investointipankin ESIR-takaus, joka osittain korvasi Finnveran takauksia. Tänä vuonna Heinilän mukaan Finnveran myöntämä matkailupalvelujen rahoitus kasvaa, mutta talouskasvun kirkastumisen ansiosta myös pankit ovat valmiita ottamamaan riskejä ja yrityksilläkin on enemmän omaa rahaa investointeihin.

– Finnveran roolina on täydentää rahoitusmarkkinoita lainoin ja takauksin. Meille sopii erinomaisesti se, että pankit ottavat rahoituksesta aiempaa suurempaa roolia, Heinilä kertoo.

Koko Suomen matkailuviennin arvo on noin neljä miljardia euroa, josta Lapin osuus on noin neljännes. Suomen 29 000 matkailualan yrityksestä Lapissa on noin 1 500. Suuri osa matkailutulosta syntyy Finnveran mukaan siitä, että turisti ostaa paikallisia palveluja ja tuotteita.

– Jalostusarvo on valtavan korkea. Tuntuukin ihmeelliseltä, että osa pitää matkailua edelleen puuhasteluna, Heinilä huomauttaa.

Ulkomaisten matkailijat yöpyivät Lapissa viime vuonna 1,2 miljoonaa kertaa. Määrä kasvoi edellisvuodesta lähes viidenneksen, ja parhaillaan käynnissä oleva sesonki näyttää Finnveran mielestä yhtä hyvältä.

Eniten turisteja tulee Englannista, Saksasta ja Ranskasta, mutta Heinilän mukaan aasialaisten matkustusinto kasvaa ja toimialaa jaetaan nyt uudelleen.

– Yritykset ovat aiemminkin tehneet yhteistyötä, mutta nyt se on käsin kosketeltavaa. Hyvänä esimerkkinä ovat yhteiset varausjärjestelmät ja markkinointi. Koko matkailuklusteri toimii ja ajattelee verkostomaisesti, Heinilä kehuu.

Alan vetureita ovat hänen mukaansa suurten matkailuyritysten lisäksi kunnat, lentoyhtiöt, Finavia ja yritysyhdistykset. Niiden ympärille on rakentunut verkostoja eri puolille Lappia.

– Lapin matkailu on keskeinen osa Suomi-brändiä. Puhtaus, turvallisuus, revontulet ja eksotiikka ovat vetonauloina. Suomen Lapissa on myös kehittyneempi infrastruktuuri kuin esimerkiksi Ruotsissa. On mahdollista, että lappilaiset yritykset hyödyntävät jatkossa asiakasverkostojaan ja kansainvälisiä kontaktejaan laajentuen eri puolelle Suomea. Se tukisi matkailun kehittymistä koko maassa, Heinilä arvelee tiedotteessa.