Tuhansien verotusta oikaistaan

Virhe koskee osaa henkilöistä, jotka ovat muuttaneet viime vuosina ulkomaille, mutta jääneet Suomeen verovelvollisiksi.

Verohallinto ilmoittaa oikaisevansa noin 2 600 asiakkaan verotuksen vuosilta 2018–2020.

Taustalla on väärien kuntien päätyminen verotuspäätöksiin. Virhe koskee osaa suomalaisista, jotka ovat vuonna 2018 tai sen jälkeen muuttaneet ulkomaille, mutta jääneet Suomeen yleisesti verovelvollisiksi.

Verotuskunnaksi on tällöin merkitty se kunta, johon henkilö on palannut ulkomailta. Joissain tapauksissa verotuskunnan pitäisi olla se kunta, jossa asiakas on asunut ennen ulkomaille muuttoaan.

– Käytännössä joitakin henkilöitä on siis verotettu väärän kunnan kunnallisveroprosentin mukaan − osalta on peritty liikaa veroa, osalta liian vähän. Joukossa on myös niitä, joiden verotukseen virheellä ei ole ollut vaikutusta. Olemme pahoillamme asiasta, Verohallinnon johtava veroasiantuntija Sami Varonen toteaa tiedotteessa.

Virheen kohteeksi joutuneisiin henkilöihin ollaan yhteydessä kirjeitse, joten asiakkaan ei tarvitse olla yhteydessä Verohallintoon. Noin 1 200 asiakkaalle tulee maksettavaksi lisää kunnallisveroa, ja suurin piirtein samansuuruisella joukolla kunnallisveroprosentti pienenee.

Verohallinto ei peri viivästyskorkoa mahdollisista jäännösveroista.

– Yksittäiselle asiakkaalle verovaikutus on tulotasosta ja tehtävistä vähennyksistä riippuen pääsääntöisesti joitakin satoja euroja suuntaan tai toiseen. Esimerkiksi 30 000 euron vuosituloilla yhden prosenttiyksikön muutos kunnallisverossa merkitsee laskennallisesti noin 300 euron muutosta kunnallisveroon, Varonen sanoo.

