Tuhansia vuosia kestävää timanttiakkua kehitetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltalaisyhtiön mukaan timanttiakku on turvallinen, ympäristöystävällinen ja edullinen.

Kalifornialaisyritys NDB kertoo kehittelevänsä nano-timanttiakkua, joka voi kestää jopa tuhansia vuosia ilman lataamistarvetta. Energianlähteenään timanttiakku käyttää ydinjätettä: radioaktiivista hiili-14-isotooppia sisältävää grafiittia.

Akuissa käytetään siten hyödyksi vaarallista ydinvoimaloiden radioaktiivista jätettä, jota on vaikeaa ja kallista varastoida. New Atlasin mukaan NBD käsittelee grafiitin ja luo siitä pieniä hiili-14-timantteja. Timanttirakenne toimii elektronien välittäjänä ja jäähdytyselementtinä.

Hiili-14:n suojana käytetään laboratoriossa luotua hiili-12-timanttia, joka estää säteilyvuodot ja toimii kovana suojaavana kerroksena. Näin akku ei ole ympäristölle haitallinen.

Timanttiakku on NBD:n mukaan turvallinen: sen säteilytasot ovat matalammat kuin ihmiskehon tuottama säteily. Timantti on lähes tuhoutumatonta, minkä ansiosta akku soveltuu käytettäväksi myös ajoneuvoihin ja pysyy ehjänä kolaritilanteessa.

Tuloksena on pieni patterinmuotoinen akku, jota ei tarvitse ladata ja joka NDB:n mukaan on hinnaltaan jopa litiumioniakkuja edullisempi. Keinotekoisten timanttien valmistus on yhtiön mukaan verrattain edullista. NBD:n mukaan osa ydinjätegrafiitin toimittajista myös maksaa yhtiölle jätteen vastaanottamisesta.

− Ajattele sitä iPhonessa. Samankokoisella akulla se latautuu nollasta täyteen viisi kertaa tunnissa. Ajattele maailma, jossa ei tarvitse ladata akkua loppupäivänä, loppuviikkona, kuukauteen, entä vuosikymmeniin? Tämä on se, mihin tällä teknologialla voidaa päästä, sanoo NDB:n strategiajohtaja Neel Naicker.

Myös hiili-14-materiaalin valmistus – siinä tapauksessa, jos sitä ei enää saisi ydinvoiman jätteenä – on yhtiön mukaan yksinkertaista ja kustannustehokasta.

Aiheesta uutisoi Suomessa ensimmäisenä Tekniikan Maailma.