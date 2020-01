Tuhannet vaativat demokratiaa Thaimaassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Mielenilmaisuissa vastustetaan vallan kaapannutta pääministeriä.

Thaimaassa tuhannet ihmiset ovat viikonloppuna osoittaneet mieltään maan sotilashallintoa vastaan, uutisoi BBC. Ainakin 10 000 ihmistä osallistui pääkaupunki Bangkokissa sunnuntaina järjestettyyn ”Run Against Dictatorship”-juoksutapahtumaan, jossa juoksijat vaativat maahan poliittisia uudistuksia. Vastaavanlaisia tapahtumia on järjestetty myös muissa kaupungeissa.

Thaimaa on kärsinyt poliittisista levottomuuksista jo vuosien ajan. Maan armeija ei historiallisesti ole kaihtanut vallankaappauksia, joita se on suorittanut 12 kertaa vuoden 1932 jälkeen. Viimeisin kaappaus tapahtui vuonna 2014. Kaappausta johtanut kenraali Prayuth Chan-ocha on nykyään maan pääministeri. Hän voitti maan parlamenttivaalit viime vuonna.

Bangkokin tapahtumaa on pidetty yhtenä keskeisimmistä hallituksen kriitikoiden voimannäytöistä vuosiin. Osallistujat toistelivat opposition iskulauseita, kuten ”Ulos Prayuth” ja ”Kauan eläköön demokratia”.

Myös Bangkokissa järjestetty kenraali Prayuthia tukeva vastamielenosoitus keräsi 3000 ihmistä, BBC kertoo.