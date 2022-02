Tuhannet romanialaiset odottavat rajalla Ukrainan pakolaisia

Twitterissä leviää kuva Romanian koillisrajalta, jossa näkyy autoja parkkeerattuna tien varsille. Kerrotaan, että rajalle on kerääntynyt tuhansittain romanialaisia yksityisautoillaan, ollen valmiita auttamaan ukrainalaisia pakolaisia, kun he saapuvat rajan yli. Romaniaan kerrotaan saapuneen noin 20 000 ukrainalaista perjantain aikana.

Twitter-kommenteissa kerrotaan, että myös muiden Ukrainan naapurivaltioiden rajoille on saapunut ihmisiä valmiina auttamaan saapuvat ukrainalaiset turvaan.

Apparently, thousands of Romanians have been waiting in their personal vehicles to pick up #refugees at one of the NE borders with #Ukraine.

I'm not often elated at news from back home, but this makes my heart swell. #StandWithUkriane #standwithrefugees pic.twitter.com/pvc4vNvNu7

— Alexandra Friedman (@AM_Friedman) February 25, 2022