Tuhannen euron muutos – IS: Tällainen on nyt tyypillinen autokauppa

Koronavirusepidemia on vaikuttanut markkinatilanteeseen.

Suomessa on ostettu tänä kesänä tuhat euroa kalliimpia käytettyjä autoja kuin viime vuonna, autoliikeketju Jarmo Rinta-Jouppi Oy paljastaa.

Ketjun myyntitilastojen mukaan yrityksen kesäkuun aikana myytyjen käytettyjen henkilöautojen keskihinta oli noin 16 000 euroa.

– Kesä on autokaupan sesonkiaikaa. Tämä näkyy myös toteutuneiden vaihtoautokauppojen tavanomaista korkeammissa myyntihinnoissa. Jo toista vuotta jatkunut elämä koronaviruksen kanssa on vaikuttanut tämänhetkiseen markkinatilanteeseen, sillä usealla suomalaisella on monien peruuntuneiden ulkomaanmatkojen vuoksi aiempaa huomattavasti enemmän säästöjä. Nyt selvästi satsataan arvokkaampiinkin autoihin, sillä rahaa on jäänyt muusta aiemmin suunnitellusta menosta pois, J. Rinta-Joupin myyntijohtaja Markku Ala-Hakuni toteaa.

Aiemmin yritys on tiedottanut, että kesällä 2020 yrityksen myytyjen vaihtoautojen keskihinta nousi noin tuhat euroa totuttua korkeammaksi. Myytyjen käytettyjen autojen keskihinta nousee siis nyt jo toista vuotta peräkkäin.

Kun katsotaan koko vuotta 2020, oli ketjun myytyjen käytettyjen henkilöautojen keskihinta 12 800 euroa.

Myös matkailuautojen keskihinta on noussut. Tämän vuoden osalta niiden keskihinta oli 46 000 euroa. – Kotimaanmatkailun suosion räjähtäessä halutaan Suomessa nautittavalta lomalta yhä ylellisempiä puitteita. Lomakokemukseen ollaan valmiita satsaaman enemmän rahaa ja se näkyy myös meillä myytävissä caravan-tuotteissa. Matkailuajoneuvo on kuin hotelli renkailla, eli vain taivas on rajana laatutason suhteen, toimitusjohtaja Juha Rinta-Jouppi kertoo.