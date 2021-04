T&T: Verottaja varoittaa 100000 suomalaista unohduksesta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ilmoituksen laiminlyönti voi koitua kalliiksi.

Toiminimellä toimivien yrittäjien ja maataloudenharjoittajien veroilmoituksen määräpäivä on tänään.

Verohallinnon ylitarkastaja Riitta Kekäläinen varoittaa Tekniikka & Taloudelle, että veroilmoituksen laiminlyönti voi koitua kalliiksi.

– Jos veroilmoituksen määräpäivä on mennyt, mutta verotus ei ole vielä päättynyt, joutuu elinkeinonharjoittaja maksamaan myöhästymismaksua, joka on kiinteä ja kertaluontoinen ja on määrältään 50 euroa, Kekäläinen sanoo.

Velvollisuus koskee noin 300 000 suomalaista, mutta T&T:n tietojen mukaan silti kolmasosa ilmoituksista on vielä tekemättä.

Jos jättää veroilmoituksen antamatta tai siinä on puutteita, seurauksena voi olla veronkorotus.

– Henkilöasiakkaan veronkorotus tuloverotuksessa on aina vähintään 75 euroa. Veronkorotus lasketaan kaavamaisesti siten, että se on 0,5–10 prosenttia lisätyn arvioidun elinkeinotoiminnan tulon määrästä, Kekäläinen sanoo.

Sekä toiminimellä toimivat yrittäjät että maataloudenharjoittajat saavat kaksi veroilmoitusta. Toinen niistä on henkilökohtainen esitäytetty veroilmoitus ja toinen elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Veroilmoitukset ovat Omavero-palvelussa.