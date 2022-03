T&T: Tällainen on Ukrainan sodan legenda Bayraktar

Turkkilainen sotilaslennokki Bayraktar TB2 on ollut näkyvästi esillä Ukrainan sotatoimialueilla. Ukrainan asevoimien kerrotaan tuhonneen lennokilla kymmeniä venäläisiä panssariajoneuvoja, ja se on saanut jo kulttimaineen, uutisoi Tekniikka & Talous -lehti.

Bayraktar TB2 on 6,5 metriä pitkä, ja sen siipiväli on 12 metriä. Turkki myi lennokkeja Ukrainalle 12 kappaletta vuonna 2019.

Lennokki pystyy kantamaan neljää panssarintoruntaohjusta, jotka yltävät jopa 14 kilometrin päähän ja läpäisevät 20 senttimetriä terästä.

Bayraktar TB2 voi pysyä ilmassa jopa 27 tuntia. Lennokki liikkuu potkureilla, ja sen normaali toimintavauhti on 130 km/h. Maksiminopeus on 220 km/h.

Suurin lentokorkeus on 7,6 kilometriä, ja normaali tyypillinen operointikorkeus vajaat 5,5 kilometriä.

Bayraktar TB2 osaa nousta ilmaan, navigoida reittinsä ja laskeutua automaattisesti. Lennokki seuraa sijaintiaan sekä gps-signaalista että inertianavigoinnista.

#Ukraine: Another new Ukrainian Air Force Bayraktar TB-2 drone strike against a claimed Russian Army command post. pic.twitter.com/CQJIjKbU8Y

— 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) March 13, 2022