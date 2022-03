T&T: Tällainen on Ukrainaan tuleva kamikazedrone

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Switchblade mahtuu reppuun, tarkkailee ilmasta, syöksyy kohteeseen ja räjähtää.

Yhdysvallat on ilmoittanut lähettävänsä sata miehittämätöntä ilma-alusta Ukrainaan. Ne toimitetaan osana 800 miljoonan dollarin arvoista asepakettia, johon kuuluu myös Stinger-ilmatorjuntaohjuksia ja Javelin-panssarintorjuntaohjuksia.

Tekniikka ja Talous -lehti kertoo, että kyseessä on AeroVironment-yhtiön valmistama Switchblade-lennokki. Se on pieni, kevyt ja edullinen miehittämätön ilma-alus, jota on nimitetty myös kamikazedroneksi.

Switchblade laukaistaan ilmaan kranaatinheitintä muistuttavasta putkesta. Se tarkkailee ilmasta pitkänkin aikaa mahdollisia kohteita, joihin se syöksyy valmistajan mukaan 160 kilometrin tuntivauhdilla ja räjähtää. Tarvittaessa lennokki voi muuttaa kurssiaan kohteen väistöliikkeiden mukaan. Laitteen operaattori voi myös keskeyttää syöksyn ja jäädä odottamaan toista kohdetta.

Switchbladesta on kahta mallia. Ukrainaan lähetetään oletettavasti ensimmäinen eli Switchblade 300. Se painaa 2,5 kilogrammaa ja on pituudeltaan 60 senttimetriä. Aseen kantama on kymmenen kilometriä.

Livekuvaa operaattorille näyttävässä lennokissa on kameroita ja gps-navigaattori. Se mahtuu pienen kokonsa vuoksi selkäreppuun. Yksi Switchblade 300 maksaa noin 5 450 euroa, joten asejärjestelmää pidetään edullisena.

Aseen kuvaillaan olevan tehokas jalkaisin liikkuvia joukkoja ja panssaroimattomia ajoneuvoja vastaan. Panssarivaunuja suojaa Switchblade 300 ei kuitenkaan läpäise.