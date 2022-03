T&T: Tällainen on sodan paljon puhuttu torjuntaohjus

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Amerikkalaisen Javelin-ohjuksen osumatarkkuudeksi kerrotaan 93 prosenttia.

Ukraina on kertonut tuhonneensa amerikkalaisilla Javelin-ohjuksilla 400 hyökkääjän panssarivaunua ja 2 000 muuta ajoneuvoa. Tekniikka & Talous -lehti on selvittänyt, millainen tämä uutisissa usein mainittu panssarintorjuntaohjus on.

Huipputekniikaksi kuvaillun Javelin-ohjuksen osumavarmuus on 93 prosenttia. Sen kerrotaan olevan ”ammu ja unohda” -tyyppiä, sillä 16 kilogramman painoinen ohjus ohjaa itsensä hyvin tarkasti maaliin. Aseen kantama on tarkemmasta ohjussuunnitelmasta riippuen 2,5–4 kilometriä.

Ohjuksen räjähdelataus painaa 8,4 kilogrammaa ja se on muotoiltu kaksoisontelopanokseksi. Ensimmäinen panos ottaa vastaan reaktiivisen panssarin eli räjähdysaineesta tehdyn laatoituksen, jonka tarkoituksena on pysäyttää ammus vastakkaissuuntaisella räjähdyksellä. Ohjuksen toinen panos läpäisee metallipanssarin. Panssariterästä sen kerrotaan läpisevän 75 senttimetriä.

Javelinin lentonopeus 140 metriä sekunnissa eli noin 500 kilometriä tunnissa. Se ei ole hidas, mutta toisaalta monet ohjukset ovat paljon tätä nopeampia.

Panssarintorjuntaohjusta on kuvailtu on tarkaksi ja brutaaliksi mutta kalliiksi. Yhden ohjuksen hinta on 175 000 Yhdysvaltain dollaria.