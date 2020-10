T&T: Aurinkopaneeleissa vilppiä ja harhaanjohtamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Tehojen on havaittu olevan jopa yli 20 prosenttia huonompia kuin valmistaja on ilmoittanut.

Aurinkopaneelien markkinoilla esiintyy ongelmia ja tutkijan mukaan jopa vilppiä. Testauksissa on havaittu paneelien todellisen tehon heittävän jopa 10–20 prosenttia valmistajan lupauksesta.

Markkinoilla olevat riskit on hyvä tiedostaa, sanovat VTT:n tutkijat Eemeli Tsupari ja Sami Siikanen Tekniikka&Taloudelle.

Markkinoilla liikkuu huonolaatuisia tuotteita. Onko niissä kyse suoranaisesta vilpistä?

– Kyllä sitä markkinoilla, kuten kaikissa tuoteryhmissä, esiintyy. Pitää olla menetelmät niiden havaitsemiseen, Siikanen sanoo.

Hänen mukaansa lähtömaalla voi olla väliä paneelien laadun arvioinnissa. Siikanen ei halua leimata mitään tiettyä tuotantomaata, mutta toteaa, että halvassa tuotannossa on riski vikoihin. Kun paneeleja tuotetaan halvalla, niitä ei myöskään aina testata kunnolla.

Tsupari ja Siikanen korostavat, että ongelmia on mahdollista mitata ja sitä myöten myös korjata. Siikanen on ollut mukana kehittämässä droonilämpökuvamenetelmää isojen aurinkovoimaloiden vikojen paikallistamiseen. Sitä on hyödynnetty esimerkiksi Kreikassa.

– Kun lämpökameraa lennätetään droonilla paneeliston yläpuolella, vialliset kennot näkyvät kuvassa kuumempina, Siikanen kertoo.

Käsikäyttöisiä lämpökameroita voi periaatteessa soveltaa myös kotivoimalassa, mutta maallikolle sattuu helposti virhetulkintoja. Sertifioitu asiantuntija on hyvä apu.

Turun ammattikorkeakoulussa on testattu alkuvuodesta lähtien noin sata aurinkopaneelia, kertoo tutkimusvastaava Samuli Ranta Tekniikka&Taloudelle. Kilpailu alalla on kovaa, ja paneelien ominaisuudet eivät Rannan mukaan aina ihan vastaa tyyppikilvessä luvattua.

Valtaosa testatuista paneeleista on ollut laadultaan hyviä tai tyydyttäviä, Ranta kertoo.

– Yleisvaikutelma on se, että suurin osa täyttää lupaukset, tosin toleranssien alarajoilla. Poikkeuksia on, jotka tuottavat hiukan yli merkintöjen.

Mukana on ollut parikymmentä erilaista paneelityyppiä yli kymmeneltä valmistajalta, valtaosa Kaukoidästä. Isoimmat alitukset tehon suhteen ovat olleet yli 10 prosenttia. Pienemmissä, veneissä tai kesämökeillä käytettävissä paneeleissa on ollut jopa yli 20 prosentin tehoalituksia.