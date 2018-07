Tshetsenian Memorialin johtaja yhä vangittuna

Oyub Titiev on Tshetseniassa arvostettu ihmisoikeuksien puolustaja.

Huumesyytteiden perusteella tammikuussa vangitun ihmisoikeusjärjestö Memorialin Tshetsenian johtaja Oyub Titievin oikeudenkäynti odottaa vieläkin alkamistaan. Presidentti Vladimir Putinin tukeman, ihmisoikeusrikoksistaan tunnetun Tshetsenian johtaja Ramzan Kadyrovin ei uskota tahtovan herättää Titievin tuomiolla huomiota ainakaan ennen meneillään olevien jalkapallon maailmanmestaruuskisojen päättymistä.

Kadyrov on aloittanut Tshetseniassa kampanjan huumediilereitä ja käyttäjiä vastaan. Tshetseniassa on tehty mielivaltaisia pidätyksiä ja epäiltyjä on kidutettu, kun Kadyrov on julistanut huumeiden välittäjät ja käyttäjät yhteiskunnan vihollisiksi.

Kuolemantapauksista ei ole raportoitu, mutta muissa suhteissa kampanja muistuttaa monessa suhteessa Filippiinien presidentti Rodrigo Duterten huumeiden vastaista kampanjaa. Myös Filippiineillä on kampanjan varjolla pyritty hiljentämään ihmisoikeuksien puolustajia ja poliittisesti erimielisiä.

Oyub Titiev uskalsi alkaa Tshetsenian Memorialin johtajaksi sen jälkeen, kun Kadyrovin käskyläiset olivat murhanneet edellisen Memorial-johtaja Natalia Estemirovan vuonna 2009.

Tammikuussa Tshetsenian poliisi löysi Titievin kassista 200 grammaa marihuanaa ja leimasi hänet yhteiskunnan vihollisiin kuuluvaksi huumeiden välittäjäksi. Ensimmäisten kuukausien aikana Titievilta kiellettiin lakimiehen ja lääkärin tapaamiset, vaikka hänen terveytensä alkoi vankeudessa heikkenemään.

Ramzan Kadyrov aloitti ennen huumeiden vastaista kampanjaansa jahdin Tshetsenian seksuaalivähemmistöjä vastaan. Tuolloin ihmisoikeusjärjestöt dokumentoivat monia mielivaltaisia pidätyksiä ja vangittujen kidutustapauksia. Kymmenien nuorten miesten raportoitiin kadonneen ilman, että heistä olisi jälkeenpäin kuulunut elonmerkkejä.

Viime joulukuussa Kadyrov lupasi ”katkaista ihmisoikeuksien puolustajien selkärangat” kuvaten heitä pettureiksi ja yhteiskunnan vihollisiksi.

Kadyrovin aloitteesta Tshetseniaan perustettiin jalkapallon mm-kisoja varten Egyptin joukkueen harjoituskeskus. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch (HRW) vaati kansainvälistä jalkapalloliitto FIFAa puuttumaan asiaan ja vaatimaan Oyub Titievin vapauttamista. Järjestö muistutti, että FIFA on hyväksynyt itselleen ihmisoikeuslinjauksen, jonka mukaisesti HRW vaati sitä toimimaan.

Oyub Titievin vapauttamista vaativan kampanjan näkyvä hahmo on murhatun Natalia Estemirovan tytär Lana Estemirova. The Moscow Timesin julkaisemassa kirjoituksessa hän muistuttaa, että Titiev on pyyteettömästi auttanut lukuisia vainon kohteeksi joutuneita ihmisiä. Jos Titiev todetaan syylliseksi, odottaa häntä jopa yli 10 vuoden vankeustuomio.

Aiemmin kuluvalla viikolla Moskovassa järjestettiin mielenosoitus Titievin vapauttamisen puolesta. Mielenosoituksen järjestäjistä Svetlana Gannushkina ja Oleg Orlov Moskovan Memorialista pidätettiin lyhyeksi ajaksi. Heitä syytetään mielenilmauksia koskevan lain rikkomisesta.

Äskettäin Amnesty International vaati Titievin välitöntä vapauttamista. Amnesty mukaan on hyvin epätodennäköistä, että Titiev voisi saada rehellisen oikeudenkäynnin Tshetseniassa. Siksi järjestö vaatii, että oikeudenkäynti siirretään jollekin toiselle Venäjän alueelle.