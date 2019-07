Tshernobylista kaavaillaan uutta kasvukeskusta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan presidentti haluaa muuttaa surullisenkuuluisan alueen turistikohteeksi.

Ukrainan Tshernobylin vuoden 1986 ydinvoimalaonnettomuus oli tuhansia ihmishenkiä vaatinut katastrofi, mutta nyt Ukraina suunnittelee tekevänsä alueesta uuden, kukoistavan turistikohteen, uutisoi CNN.

Suuri osa Tshernobylin alueesta on ollut matkailijoille avoinna vuodesta 2011, mutta turistien määrä on noussut viime aikoina huomattavasti ”Chernobyl”-tv-sarjan suosion siivittämänä. Nyt Ukrainan presidentti Volodymyr Zelensky haluaa brändätä surullisenkuuluisan alueen uudelleen.

– On aika antaa tälle Ukrainan alueelle uusi elämä. Tähän asti Tshernobyl on ollut negatiivinen osa Ukrainan brändiä. Nyt tämä asia on aika muuttaa, Zelensky sanoi keskiviikkona.

Kunnianhimoisissa suunnitelmissa Tshernobylistä kaavaillaan jopa yhtä ”uuden Ukrainan kasvukeskuksista”. Presidentin mukaan tavoitteena on ennen kaikkea turismin edistäminen ja helpottaminen, mm. kuvauskieltoja höllentämällä ja uusia turistireittejä kehittämällä.

CNN:n haastattelema säteilytutkija suhtautuu kuitenkin presidentin suunnitelmiin kylmästi. Olena Burdon mukaan tutkimukselle ja sen rahoitukselle on tarvetta, mutta lisää turisteja alue ei kaipaa.