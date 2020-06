Hurja väite myrkkyjuonesta: Tshekki karkottaa Venäjän diplomaatteja

Tshekki on päättänyt karkottaa kaksi Venäjän diplomaattia. Pääministeri Andrej Babis vahvisti perjantaina tiedotustilaisuudessa, että kaksi Venäjän Prahan-suurlähetystön työntekijää julistetaan ei-toivotuiksi henkilöiksi.

Pääministeri Babis ja ulkoministeri Tomas Petricek eivät vastanneet toimittajien kysymyksiin asiasta.

Radio Free Europen mukaan karkotukset liittyvät niin kutsuttuun ”risiini-tapaukseen”. Verkkouutiset kertoi erikoisesta myrkytysväitteiden vyyhdestä ensin tässä.

Tshekin median mukaan venäläisdiplomaatti Andrei Kontshakov toi maaliskuussa maahan risiiniä sisältäneen salkun. FSB:n agentiksi uskotun Venäjän suurlähetystön autonkuljettajan on kerrottu vieneen Kontshakovin Prahan lentokentältä lähetystöön.

Myrkkyä oli väitetysti määrä käyttää Prahan pormestari Zdenêk Hřibin sekä paikallispoliitikkojen Ondřej Kolářin ja Pavel Novotnyin salamurhiin. He ovat kaikki tulleet viime aikoina tunnetuksi Kremlille kriittisistä lausunnoista ja Venäjää suututtaneista päätöksistä.

Verkkouutiset on kertoo tapauksen tunnetuista yksityiskohdista lisää tässä.

Anderi Kontshakovista julkisuudessa olevat tiedot ovat epäselviä. Tshekin tiedustelun on kerrottu pitävän häntä vakoojana. Virallisesti Kontshakov on toiminut Prahassa venäläisväestön etuja ulkomailla valvovan valtiollisen Rossotrudnichestvo-viraston palveluksessa. Sitä on muun muassa Baltiassa luonnehdittu Venäjän ”pehmeän voiman” työkaluksi. Joulukuusta 2017 lähtien Kontshakov on toiminut Venäjän tiede- ja kulttuurikeskuksen johtajana Prahassa.

Venäjä on kiistänyt jyrkästi väitteet salamurhasuunnitelmista.

