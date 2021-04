Tshekki karkottaa 18 venäläisdiplomaattia

Tshekin pääministeri Andrej Babiš on ilmoittanut maan karkottavan 18 vakoojaksi tunnistettua venäläisdiplomaattia. Tshekin poliisi on saanut tutkimuksissaan selville, että Venäjän sotilastiedustelu GRU:n sotilasyksikkö 29155 oli 16. lokakuuta ja 3. lokakuuta 2014 Tshekin itäosassa tapahtuneiden Vrbeticen ammusvarastoräjähdysten takana. Räjähdyksissä sai surmansa kaksi siviiliä.

Tekijät käyttivät liikkuivat samoilla GRU:n myötämiä passeilla kuin Britanniassa maanpaossa eläneen entisen venäläisvakoojan Sergei Skripalin ja tämän tyttären myrkyttäjät Salisburyssa vuonna 2018. Passien ”Aleksandr Petrov” ja ”Ruslan Boshirov” oikeat henkilöllisyydet ovat Aleksandr Mishkin ja Anatoli Tshepiga.

Analyytikkotietojen mukaan räjäytettyjen asevarastojen aseet oli tarkoitus myydä Ukrainan armeijalle. Venäjä on jo ilmoittanut, että siihen kohdistuvat syytökset ovat ”absurdeja”.

I just spoke to the President of the European Council @eucopresident, Charles Michel, informing him about the Vrbetice incident and the expulsion of 18 Russian diplomats. I will inform our partners in more detail at the next European Council.

— Andrej Babiš (@AndrejBabis) April 17, 2021