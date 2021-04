TS: Vankitilien kautta kulkee suuriakin summia huumerahaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rikosseuraamuslaitos Rise saa toukokuun alussa voimaan tulevan lakimuutoksen myötä valtuudet valvoa vankien maksukorttien rahaliikennettä. Muutoksen tarkoitus on estää vankiloiden maksukorttijärjestelmän väärinkäytökset, kertoo Turun Sanomat.

Maksukortit tarjoavalla ja omistavalla vankilaviranomaisella on lainmukainen velvoite estää vankeusaikaiset rikokset. Käytännössä se ei kuitenkaan ole voinut puuttua omistamiensa maksukorttien ja niihin kytkeytyvien vankitilien väärinkäytöksiin, koska sillä ei ole ollut oikeutta valvoa tilien rahaliikennettä.

Aukko viranomaisten oikeuksissa on johtanut väärinkäytöksiin, esimerkiksi rahanpesuun, ulostoton pakoiluun ja huumekaupasta saatujen varojen siirtelyyn.

– Tällaisia tapauksia on tullut ilmi muutamia. Vankitilien kautta on kulkenut suuriakin summia huumerahaa ja tilejä on käytetty myös vankilassa tapahtuvan huumekaupan rahaliikenteeseen, kertoo Risessä erityisasiantuntija Sami Peltovuoma Turun Sanomille.

Esimerkiksi pari vuotta sitten paljastui tapaus, jossa kaksi vankia oli kierrättänyt vankitiliensä kautta kymmeniätuhansia euroja yhden vuoden aikana.

– Tähän saakka meillä ei ole ollut mitään keinoa estää tällaista toimintaa, Peltovuoma kertoo.

Toukokuussa voimaan tuleva lakimuutos antaa Riselle valtuudet massavalvoa vankien rahaliikennettä ja puuttua siihen tarvittaessa.